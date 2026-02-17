Petro reanuda diálogo con principal cartel de Colombia, suspendido tras acuerdo con Trump

El gobierno de Colombia anunció este martes que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte del cartel hace dos semanas en protesta por acuerdos del presidente izquierdista Gustavo Petro con Donald Trump.

El mandatario pactó en una visita a la Casa Blanca el 3 de febrero realizar labores conjuntas para ubicar a alias Chiquito Malo, el máximo comandante de ese grupo narcotraficante.

El acuerdo llevó al Clan del Golfo a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollaban desde septiembre en Catar.

La oficina de paz del gobierno informó de que los negociadores se reunieron en Bogotá el 9 de febrero y dieron por «superada» la suspensión de las conversaciones.

El proceso de paz «continúa avanzando«, dijo la oficina en un comunicado.

Petro entregó a Trump un listado de los principales jefes narcos de Colombia con el propósito de recibir apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para detenerlos.

La cúpula del Clan del Golfo consideró que esos acuerdos representaban un «atentado» contra su «buena fe» y se levantaron de la mesa de negociaciones de Doha.

