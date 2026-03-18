Petrolero ruso envía petróleo a Cuba, según rastreadores

Un petrolero ruso sancionado está transportando más de 700.000 barriles de petróleo a Cuba, en momentos en que la isla comunista sufre apagones bajo un bloqueo económico estadounidense, indicaron el miércoles los rastreadores marítimos.

El Anatoly Kolodkin cargó 730.000 barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo y el miércoles a las 16H00 GMT se encontraba en el Atlántico oriental rumbo a Cuba, de acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler.

La empresa señaló que el buque con bandera rusa, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, tenía previsto descargar en la terminal petrolera de Matanzas, en el norte de la isla, alrededor del 23 de marzo.

Otro petrolero, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, cargó cerca de 200.000 barriles de diésel a finales de enero frente a Chipre desde otro buque, según datos de Kpler.

El Sea Horse salió del Mediterráneo el 13 de febrero y desde entonces ha navegado hacia el oeste a través del Atlántico, reduciendo la velocidad entre finales de febrero y principios de marzo y siguiendo una ruta errática, según indicó el rastreador.

A las 16H30 GMT del miércoles se encontraba en el noroeste del Caribe, a unos 1.500 km (932 millas) de la costa cubana.

El petrolero Anatoly Kolodkin figura como sujeto a las sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba tras derrocar en enero a su principal aliado, el líder venezolano Nicolás Maduro, aplicando un bloqueo petrolero a la isla.

Cuba no ha importado petróleo desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento después de la caída de Maduro, momento en que el gobierno mexicano se vio presionado por Trump para poner fin a ese tipo de envíos.

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