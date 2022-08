Pide Abinader pare licitación Edenorte, inflan en 100 millones

Santo Domingo.- El empresario del sector eléctrico, Frank Rosario, pidió al presidente Luis Abinader que para «el desatino» de la licitación en Edenorte porque está sobreevaluada en más de 100 millones de pesos y eso lo va a perseguir siempre.

Dijo que a pesar de las denuncias de irregularidades Edenor siguió adelante con la licitación para la compra de materiales eléctricos y que hasta la sometió por difamación.

Expresó que en cambio sometieron ante la Procuraduría General de la República a los autoridades de Edenorte.

El ingeniero Frank Rosario fue entrevistado en El Sol de la Mañana de RCC Media.

Manifestó que el administrador de Edenorte lanzó una cortina de humo con su sometimiento.

«Con la idea de ganar tiempo para continuar con un proceso que es totalmente irregular», acotó.

Explicó que Edenorte lanzó una licitación de materiales eléctricos que tiene como componente principal cables concéntricos que se utilizar para conectar los contadores a las casa.

Precisó que lo publicitan y lo colocan en el Portal Transaccional como pare del correcto del proceso.

El ingeniero Frank Rosario precisó que llamó la atención que en lo publicado se puso un precio de referencia a los cables ocho dos y seis tres que suman 220 millones de pesos.

Precisó que al seis tres le pusieron 21 pesos y 140 al ocho dos cuando el precio del mercado es 105 y 40 ó 45.

Expresó que el proceso se hizo con toda la rigurosidad que establece la ley y el procedimiento, con convocatoria y las ofertes.

Expresó que cuando llegó el momento de los oferentes Edenorte descalificó a todo el mundo y que sólo dejó a una empresa.

Manifesó que cuando todo el mundo revisó del por qué de la descalificación, tomaron como argumento que el ISI-9,000 estaba vencido cuando ellos verificaron.

Señaló que entonces se hicieron como 10 ó 12 impugnaciones porque demostraron a Edenorte que el ISO estaba vigente cuando se depositó.

El ingeniero Frank Rosario dijo que en Edenorte mantuvieron su decisión que no calificaban y que fueron con una solo empresa en la apertura económica, que cuando los descalificados revisaron no tiene ISO o igualmente estaba vencido como supuestamente estaban los demás.

Agregó que además no presentó los certificados de ensayo que se requieren de UL sino que presenta unos ensayos alterados que corresponden a otro tipo de material, y que la muestra del material que es fundamental para determinar si realmente presentó lo que se le estaba exigiendo, Edenorte no quiere presentársela a nadie.

Sostuvo que Edenorte argumentan que los descalificados, unas 10 ó 12 empresas, protestaron porque fueron eliminado, y que además de eso el punto esencial de eso es sobreevaluación que es lo que importa.

Expresó que en las licitaciones las empresas ganan y pierden y no pasa nada.

«Se está sobrevaluando la compra de los materiales, y si usted elimina a todo el mundo para cubicar a una sola empresa y al mismo tiempo se descubre que está sobrevaluando en más de cien millones de pesos», acotó.

Precisó que está sobreevaluado porque la misma empresa a la que le quieren adjudicar el material, oferta en Edeeste el mismo material y casi la misma cantidad cien y pico de millones de pesos menos.

Indicó que es el mismo producto porque lo establece la Superintendencia de Eletricidad, que elaborar las especificaciones técnicas.

Añadió que es la misma ficha que autorizan todos las Edes.

Manifestó que la empresa a la que están adjudicando en Edenorte perdió en Edeeste por los precios.

Expresó que la reacción de Edenorte y continuar con la licitación para hacer una adjudicación irregular.

Adujo que le importa poco el tema de a quien o no fue adjudicada la licitación porque están las vías para reclamar en Contrataciones en el Tribunal Superior Administrativo por lo que resuelve.

Sostuvo que el interés es, y que ha sido que el proceso sea transparente.

«Que no se permite una sobrevaluación de más de cien millones de pesos para beneficiar a una empresa, incluso un dato muy importante, porque si me dicen a bueno esa empresa es una de las grandes empresas del sector y consiguió la mejor oferta y los mejores materiales, se queda callado y punto; pero estamos hablando de una empresa recién aparecida, que de la noche aparece ganando una licitación en Edenorte que no hay manera de justificar», indicó.

Expresó que lo sometieron por difamación pero que eso está precedido de la comprobación de la verdad.

Sostuvo que hay difamación si no puede comprobar lo que dijo empero que demostraron que compraron a 197 pesos un cable y que Edese lo acaba de comprar en 94, el mismo cable, y el otro lo compró a 40 con 76 y lo está pagando a 99 pesos.

Agregó que además el proceso ha sido viciado o irregular, no hay manera que se prueba la difamación por lo que están tranquilo con eso.

Expresó que están hablando de la sobrevaluación porque lo otro es una cortina de humo para ganar tiempo y distraer, y que hay que hablar del fondo y del proceso irregular que se ha montado en Edenorte desde el principio.

«Ese es un asunto en el que tiene que intervenir el presidente de la república mandando a parar este desatino porque si no, es lo que preveo, este tema le va a perseguir por mucho tiempo que no se trata de una simple protesta de un licitante sino porque hay un proceso indebido», expuso.

Fuente: ZOL 106.5 FM