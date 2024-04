Piden a políticos no denigrar JCE

Send an email

El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE) advirtió esta mañana a los partidos políticos que no traten de desacreditar a la Junta Central Electoral, que es el árbitro de las elecciones, porque eso pondría en peligro la democracia dominicana.

Afirmó que hasta el momento la JCE está realizando un trabajo serio y responsable y calificó de muy preocupante el discurso de algunos partidos que hablan de fraude y dejan entrever que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo.

El presidente de Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio, dijo que los político tienen que tomar en cuenta que a la República Dominicana le ha costado mucho esfuerzo garantizar su estabilidad democrática. Le exhortó a tener cordura en sus discursos.

“Me preocupa el lenguaje y el discurso que están utilizando los políticos en los últimos días, a la República Dominicana le ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y mucho recursos también mantener la estabilidad democrática”, sostuvo el líder religioso.

Añadió que “ tenemos que vernos en los zapatos y en el espejo de los países de la región, que nunca quiero verme ni soñar con la debacle que hay en esos países, donde no se respetan los derechos democráticos ni se preservan los derechos de las personas”.

Lacen Custodio consideró que todos los sectores del país tienen que garantizar la democracia, pero que para ello es necesario creer en los árbitros del proceso electoral, que son los miembros de la Junta Central Electoral.

Destacó que la comunidad evangélica confía en el pleno de la JCE que ha dado muestra de trabajo en equipo y ha respondido las inquietudes y preocupaciones de todos los sectores.

“Esta Junta ha dado muestra de que quiere preservar lo que nos costado tanto esfuerzo a todos, por lo que llamo a la clase política a mejorar el lenguaje, y la forma de comunicarle al pueblo y a sus afiliados, porque los afiliados a veces no entienden, pero le envían metamensaje diciendo que no va a ser lo mismo que las municipales que si va a ver esto, va a ver lo otro, como en son de que se hizo un fraude y de que si no se declaran ganadores habrá problemas en la capital”, sostuvo Lacen Custodio.

Añadió el dirigente evangélico que “este lenguaje puede acorralar a la población que ni siquiera salga a votar, creo que el trabajo de los partidos políticos, tanto de la oposición como los que están en el gobierno es concientizar su militancia, garantizarle seguridad a sus seguidores y llamarlo y motivarlo a ir a las urnas el 19 de mayo, ese es el compromiso de todos los dominicanos”.

Para el presidente de Codue los políticos no están para desacreditarse unos a otros, ni mucho menos arrojar dudas sobre el árbitro de las elecciones.

Destacó Lacen Custodio que las iglesias, los empresarios, sindicatos y otros sectores sociales han dado muestra suficiente de estar interesados en que se respeten los principios democráticos.

“Pedimos que haya cordura, altura, porque los torneos electorales son procesos que van y vienen, pero hay que garantizar que se mantenga la estabilidad el país, que incluso en muchas ocasiones se toma como referencia de la región”, afirmó.

Fuente: El Nacional