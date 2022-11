Piden ayuda a diputados para que se derogue resolución que prohíbe venta de alcohol

Dueños de centros nocturnos acudieron al Congreso Nacional para solicitar apoyo de los diputados, a fin de que inviten a una reunión al ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, para que derogue la resolución que restringe la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo.

Los diputados peledeístas Carlos Gil y Sócrates Pérez y de la Fuerza del Pueblo, Ycelmary (Juliana) Brito O’Neal, recibieron frente a la sede del Congreso Nacional, a Henry de los Santos, Richard Hernández y Junior González, representantes de negocios nocturnos y se comprometieron a solicitar a la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados que invite a titular de ese ministerio con esos propósitos.

Se refirieron a la resolución No. 007/2022 emitida por el Ministerio de Interior y Policía, que se dio a conocer el pasado 7 de noviembre, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales ubicados en la provincia Santo Domingo, desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana, disposición que tiene como fin “preservar el orden público”.

La medida abarca los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos y San Antonio de Guerra, así como sus distritos municipales. La limitación ya estaba vigente en Santo Domingo Norte.

Dice fueron sorprendidos

Uno de los dueños de centros nocturnos, Henry de los Santos, dijo que espera la intervención de los diputados para que inviten a Chu Vásquez a una reunión en la Cámara de Diputados en vista de que, asegura, fueron sorprendidos con la decisión y alega no recibieron notificación previa de la misma.

“Yo vine aquí buscando ayuda para que los diputados citen al ministro de Interior y Policía porque ya que él no nos citó, o sea, no nos hizo una notificación formal, fue así, algo de impacto, de repente”, expresó.

Aseguró que los empresarios nocturnos se encuentran “de manos cruzadas” porque desconocen lo que van a hacer debido a que pronostican tendrán una “quiebra profunda”.

Recordó que apenas tienen seis meses con el nuevo horario intentando recuperarse después de la incidencia en el país de la pandemia del COVID-19.

En tanto que Richard Hernández, representante de la Asociación de Comerciantes de Centros Nocturnos, explicó que la resolución 007-2022 les provocaría la quiebra porque no podrían sustentar sus gastos, como, por ejemplo, por el servicio de energía eléctrica, alquiler de locales y mantenimiento de plantas.

Mientras que Junior González, de la Unión Dominicana de Propietarios de Negocios Nocturnos, consideró inaceptable la decisión adoptada por Interior y Policía y dijo que “están muy indignados porque desde la pandemia vienen sufriendo con todos los gastos” que tienen, que incluyen el pago de empleados.

Argumentó que tenían contratados a varios artistas para organizar algunas actividades y que el ministro Chu Vásquez “viene a darnos este golpe”.

Aunque aseguró no desea que los negocios de otras zonas sean afectados, consideró que la decisión fue discriminatoria porque excluye a los centros similares pero ubicados en el Distrito Nacional.

“El Distrito Nacional usted lo ha dejado libre. No es que estamos en contra del Distrito, porque tenemos miembros en el Distrito, pero la ley tiene que ser para todos”, dijo.

Respaldo

El diputado Carlos Gil consideró que el ministro Chu Vásquez “dio una puñalada trapera” con esa medida a la provincia de Santo Domingo, a los dueños de esos negocios y a sus empleados. Pidió al titular de Interior y Policía revisar la decisión.

Mientras que el diputado Sócrates Pérez manifestó que las autoridades tratan de buscar solución a la delincuencia con una medida incorrecta. “Cuando viene a ver, ahorita Chu Vásquez le dice a la población que para que no los atraquen no salgan de sus casas, que no vayan a trabajar. O cuando viene a ver Chu Vásquez va a emitir otra medida que va a decir: ‘Las empresas todas que cierren para que la gente no salga, para que no los atraquen’. Dime, ¿en qué cabeza cabe eso?”, analizó.

Dijo que el grupo de diputados pedirá a la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados que giré una invitación al ministro de Interior y Policía, a fin de que sea cuestionado sobre esa decisión y que la misma sea dejada sin efecto.

Al respecto, la diputada Ycelmary (Juliana) Brito O’Neal consideró que se trata de un tema serio porque afecta a muchos empresarios que están tratando de llevar el pan a sus familias y la de sus empleados. Para ella se debe combatir la delincuencia con capacitación y dotando de equipos a los agentes policiales.

Recordó que después de la pandemia y de la crisis bélica los negocios han sufrido las consecuencias del impacto económico que han generado.

“Señores, capacitación, preparación, con eso es que vamos a poder golpear la delincuencia. No golpeando a los empresarios que le están dando empleo a la gente que se está muriendo de hambre”, analizó.

Fuente: DL