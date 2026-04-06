Piden declarar en rebeldía a la madre de los hermanos Espaillat ante falta a audiencia por caso Jet Set



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 20 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Los abogados de la esposa e hijos de Ramón Osiris Blanco Castillo, una de las víctimas del desplome del techo de la discoteca Jet Set, han solicitado al juez Raymundo Mejía que declare en rebeldía a Ana Grecia López. Esta solicitud se debe a que López no se presentó a una audiencia a pesar de haber sido citada como imputada. Los juristas argumentan que su inclusión en el expediente acusatorio es necesaria para establecer su responsabilidad civil y penal, dado que ella es representante de la Sociedad Inversiones E y L, S.R.L., operadora del establecimiento donde ocurrió la tragedia el 8 de marzo de 2025. El juez Timoteo ha decidido posponer la decisión sobre esta solicitud y otros pedimentos hasta el 20 de abril. La tragedia del Jet Set dejó un saldo de 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, según el Ministerio Público, lo que ha llevado a un proceso judicial complejo en busca de justicia para las víctimas. La defensa de las víctimas solicita declarar en rebeldía a Ana Grecia López.

López no asistió a la audiencia a pesar de ser citada como imputada.

Se busca establecer su responsabilidad civil y penal en el caso.

La tragedia del Jet Set dejó 236 muertos y cerca de 100 heridos.

El juez pospuso la decisión sobre la solicitud hasta el 20 de abril. La defensa de los familiares de una de las víctimas del colapso del Jet Set ha solicitado al juez declarar en rebeldía a Ana Grecia López, madre de los hermanos Espaillat, por no asistir a una audiencia. La petición busca incluirla en el expediente acusatorio por su responsabilidad en la tragedia que dejó 236 muertos. Resumen generado con IA ·

La defensa de los familiares de uno de los fallecidos en la tragedia del Jet Set, solicitaron al juez de la Instrucción Raymundo Mejía, declarar el revendía a la señora Ana Grecia López, madre de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por no asistir a audiencia no obstante haber sido citada como imputada.

La petición la hicieron los abogados Jorge Lora Castillo, José Almonte Diloné y Jorge Lora Olivares, quien presentaron una querella en contra de la señora López, en representación de la esposa e hijos de Ramón Osiris Blanco Castillo, fallecido tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de marzo del 2025.

Los juristas buscan incluir a López en el expediente acusatorio abierto contra sus hijos Antonio y Maribel Espaillat, y establecer responsabilidad civil y penal también a ella, en su calidad de representante de la Sociedad Inversiones E y L, S.R.L., operadora del centro de diversión donde se produjo la tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y alrededor de 100 lesionadas, según el Ministerio Público.

Justificaron su pedimento de declaratoria en rebeldía de la señora López conformo lo establecido por el artículo 101 del Código Procesal penal (CPP), a los fines de no retrasar la audiencia del proceso.

El juez Timoteo decidió dejar sobre la mesa todos los pedimentos hechos por las partes hasta el próximo día 20 de abril en curso, cuando dijo, los fallará.

Fuente: N Digital