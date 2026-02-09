Piden investigar caso de hombre detenido que terminó en cuidados intensivos en Moca

El dirigente social Guanchy Compres hizo un llamado al Ministerio Público de la provincia Espaillat y a la Policía Nacional, para que investiguen de manera conjunta el caso de un deportista, identificado como Roberto Pichardo Cruceta, quien tras ser arrestado y recluido en el cuartel de la policía preventiva en el municipio Moca, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Toribio Bencosme.

Compres explicó que el hombre fue detenido luego de un conflicto familiar ocurrido el 26 de enero, señalando que su madre lo llevó ante las autoridades tras un problema entre ambos y que, al momento de la detención este estaba en buenas condiciones de salud.

«Llegó sano, sin golpes, sin lesiones visibles. Yo tengo videos y fotos de cómo ingresó al hospital, completamente bien», aseguró.

Señaló que tres días después de su arresto, fue trasladado al hospital de Moca para extraerle líquido de una rodilla, y que posteriormente fue llevado nuevamente al centro de salud con lesiones más graves.

«Tres días después lo vuelven a llevar al hospital, esta vez con quemaduras en los brazos y la espalda. Hoy está en cuidados intensivos«, afirmó.

Presuntas condiciones irregulares

Compres insistió en la necesidad de que el Ministerio Público interrogue al afectado cuando su estado de salud lo permita. «Es un muchacho que yo vi crecer. Jugaba fútbol con mis hijos, se formó en el Instituto Don Bosco, es mecánico y muy conocido en Moca«, expresó.

Según el dirigente social, durante su reclusión el joven conocido como «Chato» habría sido sometido a condiciones irregulares.

«Lo separaron de los demás presos, lo encerraron en un cuartico para que hiciera sus necesidades. No le daban agua y tampoco le suministraron la comida que le llevaban», denunció.

En ese sentido, solicitó una investigación por el caso que ha generado preocupación entre familiares y comunitarios, quienes esperan una respuesta oficial de las autoridades competentes.

Fuente: Diario Libre