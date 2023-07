Piden sancionar a policías que lanzaron gas lacrimógeno a jugadores de dominó en Cienfuegos

Un grupo de personas que resultaron afectadas por gas lacrimógeno lanzados por agentes de la Policía Nacional mientras jugaban dominó pidieron que los uniformados sean sancionados por violar un derecho constitucional, según afirmaron.

Explicaron que se trataba de un torneo de dominó que realizan moradores de la calle seis, detrás de la gallera en Cienfuegos, al oeste de la ciudad, y de manera sorpresiva les lanzaron gases lacrimógenos con el objetivo de dispersarlos.

Cuando les reclamaron la acción en su contra, los agentes pertenecientes al destacamento de Cienfuegos alegaron que ellos tenían música encendida en un horario que no estaba permitido. Sin embargo, la justificación ofrecida por los policías fue rechazada por los afectados.

«Bueno, nosotros tenemos un torneo de dominó que comenzamos desde el 23 de este mismo mes y tenemos la regla de que después de las 10 de la noche no se permite la música. Los policías, de forma brusca, se nos lanzan. Entonces, nosotros les decimos por qué se nos están tirando.

Captura del video donde se muestra a los policías que supuestamente lanzaron gas lacrimógeno a jugadores de dominó.

Ellos dicen que no, que nosotros tenemos que cerrar todo, que no podemos estar ahí. No estamos obstaculizando ningún tránsito, no estamos haciendo bulla, y ellos, atentos a ello, se tiran. No tiraron las primeras bombas lacrimógenas», informó a Diario Libre Robinson Reynoso, uno de los afectados.

Reynoso agregó: «Ayer fueron con la intención de agredirnos más, pero como nosotros teníamos, o sea, yo saqué mi celular y estaba grabando, ellos ahí, como que bajaron la guardia».

Captura del video que muestra los policías que supuestamente cometieron la acción.

La dirección de comunicación de la policía hasta el momento no se ha referido a la denuncia en contra de los miembros de esa institución.

Fuente: DL