PLD aclara supuesta renunciante había sido expulsada en 2024

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó que la señora Aura Heredia no era miembro de su Comité Central ni de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y que esta había sido expulsado de manera deshonrosa hace dos años (en 2024).

“Cumpliendo con la resolución del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética, Numero 13- 2024 TINDE /PLD, del 7 de diciembre de 2024, la señora Heredia Sena ha sido excluida del Padrón de nuestro Partido, por lo que ordena su expulsión deshonrosa y de por vida de las filas del Partido de la Liberación Dominicana y de la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos”, recordó el PLD en el informe presentado en aquella ocasión.

En la resolución del Tribunal de Disciplina y Ética se precisa que su expulsión se sustenta en violaciones graves a los Estatutos y Reglamentos del PLD, por alta traición al partido y atentar contra la Unidad de la Organización en un expediente contentivo de más de veinticinco páginas.

En tal virtud, se declara sin sentido una carta de renuncia de la señora Heredia del PLD, por no pertenecer las filas partidarias.

Apunta el PLD que la decisión del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética fue informada al Comité Político, organismo que ratificó la decisión adoptada por la máxima autoridad disciplinaria, en su reunión ordinaria del mes de enero de 2025, es decir.

Fuente: Telenoticias.