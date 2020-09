PLD acusa al TSE de impedirle acudir al TC a invalidar sentencia que le “quitó” dos diputados

En la reunión de este domingo, el Comité Político del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Tribunal Superior Electoral está desarrollando una labor de obstrucción para evitar que ese partido pueda ejercer su derecho ante el Tribunal Constitucional de invalidar la decisión que le “quitó” dos diputados en el pasado torneo.

“Tomar la decisión, pero de manera irresponsable, no han emitido la sentencia…y, obviamente si no emiten la sentencia el PLD no puede apelar ante el Tribunal Constitucional”, manifestó el presidente del PLD, Juan Temístocles Montás.

La declaraciones la ofreció Montás tras la reunión del CP quien dijo que los diputados que le fueron despojados a esa organización política pertenecen a las provincias de San Cristóbal y Barahona.