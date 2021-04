PLD al PRM: «Para justificar su fracaso y falta de iniciativa han salido a perseguir y a atropellar»

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este domingo que la gestión del presidente Luis Abinader justifica sus fracasos con ‘shows mediáticos’, para mantener la atención de la gente en otro foco que no sea de su ineficiencia.

«Para justificar su fracaso y falta de iniciativa han salido a perseguir y a atropellar. Continúan con su show mediático, tratando de construir pruebas por el camino y recurriendo a presiones pólíticas, todo con el único objetivo de mantener la atención de la gente en otro foco que no sea su propia ineficiencia», dijó el CP tras seis horas de reunión a puertas cerradas.

Esta posición del PLD fue fijada apenas un día después que el Ministerio Público develara la denominada Operación Coral, en la que resultó apresado el jefe de seguridad de Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre.

Asimismo, expresaron que ven con preocupación la falta de iniciativa de la actual administración.

«Ante esta complicada situación que viven los dominicanos, vemos cómo pasan los meses y no solamente no se da cumplimiento a las promesas realizadas, sino que tampoco se resuelven los problemas más acuciante de la gente», dijo Charles Mariotti, secretario general del PLD.

Igualmente manifestó su desasosiego por la subida constante del costo de la vida, los incrementos en la canasta básica, los combustibles, el desempleo, la violencia, la delincuencia, el «deterioro visible en la capacidad de respuesta del sistema 911», la eliminación de las ayudas sociales de Fase o Pa ti, entre otras problemáticas.

Dijo además: «Estamos en un gobierno que no ha dado respuesta a los problemas nacionales, que no cumple sus promesas y cuyo único fin es criticar la pasada gestión, no hacer nada y destruir lo conquistado por el pueblo dominicano».

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa, donde el Comité también exteriorizó su respaldo de que sean incluido el aborto en tres causales en el Código Penal.

La reunión

En el evento se aprobaron los reglamentos para la implementación de la línea organizativa y electoral del referido partido, el informe de la comisión para definir los perfiles de los aspirantes a coordinar las secretarías generales, las ordenanzas para la designación y el instructivo de los enlaces provinciales.

El exmandatario Danilo Medina, en su calidad de presidente del PLD, encabezó el encuentro acompañado de Mariotti y una línea frontal en la que se incluye la exvicepresidenta Margarita Cedeño, el expresidente del PLD Temístocles Montás, el pasado candidato presidencial, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, encargada de actas y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE).

FUENTE: LD