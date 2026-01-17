PLD consolida su reorganización y fortalecimiento

La fortaleza que históricamente ha exhibido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que le ha hecho una organización resiliente, radica en la fuerza que tiene en cada demarcación de nuestro territorio y en las seccionales que funcionan en el exterior.

La aseveración es de Johnny Pujols, secretario general del PLD en las palabras finales de un encuentro organizado por la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna en la que informó de los avances en la implementación de la Línea Organizativa y Electoral y concluyó con panel sobre la realidad actual del partido y las acciones a tomar.

“Avanzamos significativamente en el 2025 y para el 2026 tenemos que sacarle provecho a la ventaja de nuestra organización, que no la tiene agrupación política alguna, es que somos el único y verdadero partido de República Dominicana”, dijo Pujols concitando el aplauso de los presentes en señal de aceptación de sus palabras.

Participaron los integrantes de la Comisión LOE, los miembros del CP que enlazan o supervisan provincias o circunscripciones. Los subsecretarios de Enlaces y Comunicación Interna. Los Enlaces Provinciales y de las Circunscripciones del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo y los Enlaces de San Antonio de Guerra, Boca Chica, La Caleta, Alcarrizos, Pedro Brand, La Victoria, Hato Viejo, Pantojas y Villa Linda-Palmarejo.

El encuentro realizado en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Prez se desarrolló con unas palabras de introducción a cargo de Rubén Bichara, titular de la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna, quien presentó la agenda a desarrollar en el encuentro y los avances alcanzados el pasado año en materia organizativa.

Danilo Díaz, de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral (LOE) informó de los logros alcanzados y los retos y tareas para seguir validando los miembros y militantes y posicionarlos en los recintos electorales en donde ahora estará sentada la estructura peledeísta. Invitó a los presentes para que atiendan el llamado a la cedulación, según el nuevo esquema preparado por la Junta Central Electoral.

Radhamés del Carmen, subsecretario de Enlaces y Comunicación Interna, en síntesis, hizo una presentación del Plan de Trabajo y las metas y tareas asignadas a los enlaces.

Simón Lizardo en su calidad de titular de la Secretaría de Finanzas motivó a que se cumpla con el mandato estatutario de contribuir con sus cotizaciones al fortalecimiento partidario, incentivando así a los miembros y militantes.

Marius de León, Vicesecretario General, coordinador de la Comisión para el rescate y funcionamiento de los locales del Partido en el país , dijo que ya se han rescatado 41 locales y que la meta para este año es llegar a 150.

Joaquín Alberto Ramírez, subsecretario de Enlace, al referirse al Reglamento Disciplinario como normativa fundamental, planteó la necesidad de que guíen las actuaciones de la membresía partidaria.

Finalizando la actividad se realizó un panel con las intervenciones de Alejandrina Germán, quien socializó la experiencia de los antiguos activistas, resaltando la responsabilidad de las y los enlaces en la tarea de correa de transmisión de los lineamientos partidarios.

El ex secretario general del PLD, Lidio Cadet, apuntó sobre la fortaleza que exhibe el Partido en los actuales momentos, pese a ser blanco de una feroz campaña en su contra y la alta valoración de la población dominicana sobre la obra de Gobierno del Presidente Danilo Medina, inspiración para el retorno al Gobierno en el 2028.

Cristina Lizardo resaltó la calidad y participación del encuentro refrendando los conceptos y puntualizaciones de Cadet y luego el cierre en la persona del Secretario General, Johnny Pujols.

Con cerrado aplauso se hizo un reconocimiento a Fernando Rosa, descargado por la justicia de las imputaciones del denominado «ministerio público independiente» del gobierno del PRM.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO