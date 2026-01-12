PLD denuncia que fusión en Educación busca reducir el 4 % del PIB y califica la medida de “inaceptable”

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó de manera categórica la intención del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al advertir que la iniciativa pone en riesgo la calidad, la gobernanza y el financiamiento del sistema educativo nacional, y tendría como objetivo reducir el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación.

Durante una comparecencia pública, la organización política calificó la propuesta como improvisada, carente de sustento técnico conocido e inaceptable, señalando que vulnera principios constitucionales y representa un retroceso en las conquistas educativas alcanzadas en el país.

El PLD recordó que la Constitución de la República, en su artículo 63, reconoce la educación como un derecho fundamental y establece el deber del Estado de garantizar su accesibilidad, integralidad, calidad e igualdad de oportunidades, así como de fortalecer la educación superior respetando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

“Estos no son enunciados retóricos, sino mandatos constitucionales orientados a formar una ciudadanía crítica, productiva y comprometida con el desarrollo nacional”, expresó la entidad política, al tiempo que advirtió que subordinar la educación superior a una estructura que enfrenta serios retos en el nivel preuniversitario compromete el equilibrio del sistema.

El partido opositor sostuvo que su preocupación se sustenta en los deficientes resultados de las Pruebas Diagnósticas Nacionales, las pruebas nacionales y evaluaciones regionales e internacionales, así como en la incapacidad del actual gobierno de recuperar las tasas de cobertura y asistencia previas a la pandemia en ninguno de los niveles educativos.

“Estos hechos evidencian graves problemas de gestión y una estructura burocrática sobrecargada que ha disparado los gastos corrientes sin lograr mejoras sustantivas en los aprendizajes”, indicó el PLD.

La organización política alertó que, pese al rechazo de amplios sectores de la sociedad, el Gobierno insiste en avanzar con la fusión, incluyendo disposiciones como el artículo 15 del proyecto de ley que, a su juicio, apuntan directamente a reducir el 4 % del PIB asignado exclusivamente al Minerd.

El PLD recordó que la asignación del 4 % del PIB a la educación, vigente desde 2013, ha permitido la expansión y mantenimiento de la infraestructura escolar, la dignificación del magisterio, la atención a estudiantes vulnerables y la modernización del sistema educativo, logros que afirma hoy están en peligro.

Asimismo, denunció que la iniciativa no ha sido acompañada de estudios técnicos públicos que demuestren beneficios concretos para el sistema, y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 mantiene la suma de ambos ministerios dentro del 4 %, sin evaluar el impacto real de la redistribución.

Según el PLD, esta medida se traduciría en menos aulas, reducción de la jornada escolar extendida, deterioro de la alimentación escolar, menos útiles y libros, y recortes en la formación docente, además de afectar negativamente a las universidades, las becas, la investigación científica y la innovación tecnológica.

El partido también criticó que el proyecto contempla la eliminación de los Consejos Nacionales deliberativos, concentrando las decisiones normativas, administrativas y financieras en una sola figura, lo que calificó como un retroceso democrático.

Finalmente, el PLD reiteró su rechazo a la introducción en el Senado del proyecto de ley que elimina el Mescyt y transfiere sus funciones al Minerd, asegurando que enfrentará la iniciativa en todos los escenarios, junto al pueblo, en defensa de la educación pública y de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

