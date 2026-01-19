PLD exige al Ministerio Público investigar denuncias de casos de presunta corrupción

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes al Ministerio Público investigar denuncias de presuntos actos de corrupción relacionadas con Seguros Reservas, Ministerio de Educación, Banco Agrícola, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y procesos de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

El vicepresidente del PLD, Yvan Lorenzo, afirmó que informaciones públicas y análisis financieros revelan pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas, así como operaciones entre entidades vinculadas que, según indicó, ameritan una auditoría forense para determinar la situación real de la entidad y establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.

De igual forma, el dirigente político citó denuncias al Ministerio de Educación (Minerd) por el pago de RD$ 867.4 millones por una póliza a Seguros Reservas cuya existencia no era conocida por padres ni alumnos. Indicó que el gasto en seguros del Minerd pasó de RD$ 384.83 millones en 2022 a RD$ 1,928.62 millones en 2024, por lo que solicitó auditar la ejecución de esos recursos.

El PLD también pidió investigar denuncias sobre el otorgamiento de créditos del Banco Agrícola a funcionarios públicos, dirigentes políticos y personas sin vinculación con el sector agropecuario, así como el hallazgo de medicamentos oncológicos vencidos o sin uso en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y penales.

“Esta negligencia podría configurar delitos graves contra la salud pública y la vida. Solicitamos investigar la cadena de custodia, identificar responsabilidades administrativas y penales y determinar si hubo corrupción en el manejo de estos recursos vitales”, dijo.

Asimismo, la organización política hizo referencia a informes de la Dirección General de Compras Públicas y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, que documentan irregularidades en procesos de licitación del Inabie para compra de zapatos, polocher, mochilas y pantalones, que vician 201 contratos, pese a la destitución del exdirector de esa entidad, Víctor Castro. El PLD solicitó que se investiguen dichos contratos observados y se esclarezcan los procesos señalados.

Durante una rueda de prensa en la casa nacional del PLD, el vicepresidente sostuvo que, de comprobarse, estos hechos afectarían la transparencia, el uso de los recursos públicos, el desarrollo económico y la confianza ciudadana, por lo que reiteró su llamado a investigaciones objetivas, auditorías forenses y aplicación de la ley sin distinción.

“Llamamos a aplicar la ley sin distinción de cargos, influencias políticas o posiciones de poder y mantener informada a la ciudadanía, respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas”, añadió.

Fuente: acento