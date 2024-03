PLD somete al TSA director Pensiones

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, informó esta mañana que sometieron a la justicia al director de Pensiones y Jubilaciones, Juan Rosa, por alegadamente violar la Ley 379-81 que regula el otorgamiento de este derecho, principalmente a los trabajadores.

Explicó que se trata de una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por incumplimiento de la sentencia No. 0030-02-2023-SSEN-00891, de ese órgano que ordenaba a Rosa entregarle la documentación solicitada, relativa al otorgamiento de pensiones solidarias.

Destacó Henríquez que esta acción abarca la responsabilidad patrimonial contra Dirección General de Jubilaciones y Pensiones como persona jurídica y responsabilidad patrimonial, civil, contra Juan Rosa, director, como persona física y solicitud de astreinte.

Denunció que la gran mayoría de las pensiones solidarias otorgadas por el presidente Luis Abinader son botellas para pagar favores políticos. Añadió que esas “pensiones” supuestamente son para comprar voluntades y propiciar el transfuguismo.

“Todas estas pensiones representan una carga anual de más 2 mil 436 millones de pesos, pero lo más grave de esto, es que hemos hecho una investigación que ha dado como resultado, el pago de más de 203 millones de pesos mensuales para pensiones que no tienen justificación, son violatorias a la Ley 379-81 y las reciben personas que no llenan los requisitos para recibir desde 40 mil a 100 mil pesos mensuales”, explicó el congresista durante una visita a la sede de la Fundación Justicia y Transparencia, junto varios legisladores de su bancada.

Añadió que “hemos tenido que someter al director general de Pensiones y Jubilaciones en vista de que se ha negado a entregar la documentación que solicitamos sobre la entrega de pensiones solidarias que ha hecho presidente Abinader a sus seguidores, sin cumplir ninguno de los requisitos de ley”.

Destacó que el 05 de diciembre de 2023, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dicta la sentencia No. 0030-02-2023-SSEN-00891, en la cual acoge parcialmente dicho recurso y ordena a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y su director el señor Juan Rosa, que proceda a la entrega a favor del señor Luis Manuel Henríquez Beato, de la siguientes informaciones públicas: A) Cantidad de pensionados desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha actual, B) Una relación de los beneficiarios, y razones de naturaleza jurídica que justifiquen las pensiones otorgadas.

El legislador del PLD dijo que el funcionario se ha negado a dar las informaciones requeridas en violación de la ley de libre acceso a la información pública.

“Y ellos saben que no hay forma de justificar todas esas pensiones supuestamente solidaria de hasta 100 mil pesos a gente que no es empleada, no están enfermos y que no cumplen los requisitos de tiempo establecido en la Ley 379-81”, sostuvo el dirigente peledeista.

Agregó: “Ellos saben que son botellas, son pagos de favores de campaña y para comprar voluntades”.

