Pleno de la SCJ leerá mañana la sentencia del caso Odebrecht

Dijo, además, que hasta que no transcurra ese tiempo, el expediente no se debería enviar a la Sala Penal ni al Distrito Nacional.

Pedimentos

Los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht plantearon varias acciones por las cuales consideran que no se debía celebrar el juicio de fondo pero no todas fueron resolutadas por el pleno debido a que solo se refirieron a su competencia para seguir en el proceso después de que el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, determinó que no existe asociación de malhechores porque los hechos por los que el Ministerio Público acusa a los procesados no encajan para esa tipificación de delito.

Las solicitudes se sustentaron en violación a derechos fundamentales, debido proceso, incompetencia y control de convencionalidad.

Aunque se declaró incompetente, el tribunal, rechazó anular todos los actos del proceso que fueron llevados en la Suprema y por el juez Ortega Polanco e indicó que el efecto de la sentencia que se leerá mañana es aplicable en lo por venir.

Para garantizar el derecho a recurrir que debe tener todo imputado, el pleno decidió que el caso del senador fuera a la Sala Penal para que ellos como pleno queden habilitados para conocer una posible impugnación a la decisión que se emita.

