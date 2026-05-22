PN activa búsqueda de hombre acusado de matar a puñaladas a otro en Hato Mayor



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Como “altamente peligroso”, fue emitido un aviso de búsqueda contra Andrés Benítez La Pez, alias “Andrés” y/o “Marino”, acusado de herir a puñaladas a un hombre que posteriormente falleció en un centro de salud de la provincia Hato Mayor.

La víctima, identificada como Ruddy Merisu, fue atacada el pasado 19 de mayo de 2026, recibiendo múltiples heridas con arma blanca que le provocaron la muerte. Las autoridades policiales exhortaron a la población a colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero del acusado, la cual puede ser suministrada de manera confidencial a través de la DICRIM o en el destacamento policial más cercano.

La Policía Nacional calificó al prófugo como altamente peligroso y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero. Indicaron que los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) o en el destacamento policial más cercano.

Contacto oficial: 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

Fuente: NT