PN: Agente realizó disparos disuasivos para evitar linchamiento de chofer en Palacio de Justicia

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La Policía Nacional informó que dispuso la ampliación de las investigaciones internas con el propósito de determinar posibles responsabilidades disciplinarias en torno a la actuación de miembros policiales durante la secuencia de hechos que culminó con la muerte del chofer, tras ser agredido por una turba de motoconchistas.

En una nota de prensa indicaron que, de acuerdo con las indagatorias preliminares y el análisis de los videos que circulan en redes sociales, el incidente se originó cuando el conductor Deivy Abreu Quezada fue perseguido por varias vías de la ciudad por un grupo de motociclistas, quienes posteriormente lo interceptaron y agredieron.

Las imágenes muestran que, en medio de la persecución, la víctima se detuvo brevemente en las proximidades de un destacamento policial con la aparente intención de solicitar asistencia, retomando la marcha segundos después.

Posteriormente, Abreu Quesada ingresó al área de parqueo del Palacio de Justicia a bordo del camión recolector de desechos sólidos, donde fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca.

En ese escenario, y conforme a los reportes oficiales, un agente policial adscrito al área judicial realizó dos disparos disuasivos, acción que evitó un linchamiento en el lugar, aunque la víctima ya se encontraba herida.

La institución precisó que la actuación del personal policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, está siendo evaluada de manera integral conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.

En ese sentido, los organismos de control interno han intensificado las investigaciones para establecer si existió omisión, negligencia o cualquier otra conducta que comprometa la responsabilidad de algún miembro de la institución.

Las pesquisas se desarrollan bajo estricto apego a la ley y a los reglamentos institucionales.

Por este hecho, ocho motoconchistas han sido apresados y puestos a disposición del Ministerio Público, señalados como presuntos responsables de la agresión que provocó la muerte del conductor.

El caso quedó registrado en múltiples videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, los cuales forman parte fundamental del proceso investigativo.

FUENTE: LISTIN DIARIO