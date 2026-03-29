PN apresa hombre con gran cantidad de drogas en operativos preventivos en Hato Mayor

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En el marco de un amplio despliegue de operativos preventivos, agentes policiales adscritos al Departamento Policial de Hato Mayor lograron la detención de un hombre en flagrante delito por posesión ilegal de sustancias controladas, reforzando así las acciones contra el narcotráfico en la provincia.

El detenido, identificado como Gabi Pierre, de 38 años y nacional haitiano, fue arrestado tras varios operativos de vigilancia y control realizados en distintos sectores de la localidad. Durante la acción, los agentes procedieron a incautarle diversas drogas, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

Entre los materiales ocupados se encuentran 152 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 61.5 gramos; 80 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, que sumaron 22.4 gramos; y 42 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, con un peso total de 35.8 gramos. La droga se encontraba dentro de una cartera de color marrón y negro, que fue asegurada junto al resto de los elementos incautados.

Adicionalmente, los agentes le confiscaron un radio de comunicación marca Baofeng, un teléfono celular y la suma de 19,470 pesos dominicanos en efectivo, en diferentes denominaciones, utilizados presuntamente para la compra y venta de las sustancias controladas.

Detención en Hato Mayor

El arresto de Pierre forma parte de los operativos preventivos que ejecuta la Policía Nacional en la región, con el objetivo de neutralizar la distribución y comercialización de drogas en barrios y comunidades, así como de mantener el orden público y proteger a los ciudadanos.

El detenido y las evidencias incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes, incluyendo la investigación sobre posibles vínculos con redes de tráfico de estupefacientes en la provincia y áreas aledañas.

Operativos de Seguridad

La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional destacó que estos operativos forman parte de un plan continuo de prevención y vigilancia, cuyo objetivo es reducir la circulación de drogas y garantizar la seguridad ciudadana en Hato Mayor y otras localidades del sureste del país.

Con estas acciones, la institución refuerza su compromiso de actuar con firmeza frente a los delitos relacionados con sustancias controladas, protegiendo a la comunidad y contribuyendo a mantener la paz social en la región.

El evento también sirvió como espacio de intercambio cultural y educativo, en el que los más jóvenes pudieron aprender directamente de los maestros barrileros y cantaores sobre la historia, los ritmos y las técnicas de la bomba.

Talleres de percusión, charlas sobre la herencia afrocaribeña y demostraciones de baile permitieron que la tradición se mantuviera viva y se transmitiera a nuevas generaciones, fortaleciendo la identidad cultural de Puerto Rico y la diáspora.

Martínez Cepeda resaltó que la formación de jóvenes líderes en la bomba garantiza que este patrimonio musical siga creciendo y adaptándose, sin perder su esencia como expresión de resistencia, comunidad y orgullo afrodescendiente.

FUENTE: NOTICIAS SIN.