PN incauta ocho armas de fuego ilegales incluyendo una uzi y una escopeta en Santiago

Santiago – Durante operativos focalizados realizados por contingente policial de la Dirección Regional Cibao Central, incautaron ocho armas de fuego portadas de manera ilegal, resultando apresadas siete personas por dichos hechos en diferentes sectores de esta ciudad.

Entre los detenidos figura Joel Martínez, a quien al momento de su apresamiento se le ocupó un arma de fuego tipo uzi, marca Luger, calibre 9 milímetros, serial No.573401, con su cargador y cuatro cápsulas, sin documentos, cuando transitaba por sector Gurabito, a bordo del carro marca Hyundai, modelo Sonata, color blanco, placa A893553.

Además en el municipio de Tamboril fue arrestado Saul Antonio García Batista, alias El Cacu, por el hecho de ser sorprendido en flagrante delito, momentos después que en compañía de un tal Joel, prófugo, a bordo de una motocicleta tipo CG, color negro intentaron despojar de sus pertenencias a un señor en la sección Canca Arriba, no lograron su objetivo, gracias a la rápida intervención de personas de la clase civil y agentes policiales, quienes le ocuparon la pistola marca no legible, calibre 9 milímetros, serie No. Z03370.

Otro apresado es Juan Luis Toribio Ramos, mientras se encontraba en la calle El Nazareno, del barrio La Pulga, de Cienfuegos, escuchando música en su vehículo, y tras requisarlo, se le ocupó la pistola marca Tauro, modelo PT92, calibre 9 milímetros, serie No. Z03370 con su cargador, sin ningún tipo de documentos.

En el sector La Otra Banda, fue localizada y recuperada la pistola marca Glock, modelo 17, calibre 9 milímetros serie No. AFXH547, con su cargador, conteniendo seis cápsulas, siendo lanzada en el techo de una vivienda por Gregorio Antonio Vásquez quien emprendió la huida al notar la presencia policial.

Del mismo modo, mediante persecución, fueron apresados Pedro Jodiel Batista Alonzo y David Francisco, en el sector Parada Siete, quienes al momento de ser requisados, al segundo se le ocupó la pistola marca Browning, con su cargador, con 3 cápsulas y la motocicleta marca Tauro, CG200, de color negro, en la cual se transportaban.

En el sector La Pulga del distrito municipal Santiago Oeste, fue detenido Juan Luis Toribio Ramos, momentos en que transitaba en un vehículo con un perfil sospechoso, quien al ser detenido y requisado, en dicho vehículo se ocupó la pistola marca Prieto Beretta, modelo PT92, serie. ZFX15017, con un cargador para 30 cápsulas.

En otro orden en el municipio de Navarrete fue apresado el nacional haitiano indocumentado Wacha Sinois, mientras se encontraba parado en actitud sospechosa en el sector Pontonsito, ocupándole un arma de fabricación casera de las denominadas Chagón, con un cartucho calibre 12, así como también la escopeta marca Browning, calibre 12, serie No. 327054, con tres cartuchos, sin ningún tipo de documentos, la misma estaba a tres metros de donde se encontraba dicho individuo.