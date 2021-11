Pocas figuras aceptan disculpas de Then tras declaraciones en contra de hijos de madres solteras

Tras la polémica declaración del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, que discrimina a los hijos de madres solteras en su ingreso al organismo del orden, seguida de sus disculpas, son pocos quienes las aceptan y se solidarizan “públicamente” con el funcionario.

El administrador de Edesur, Milton Morrison, sí lo hizo. Dijo en su cuenta de Twitter que el mayor general Then es una persona humanista y sensible e hizo bien al retractarse.

“El Director de la Policía, mayor general Then, es un amigo, un humanista y ser humano sensible. Lo digo porque lo conozco; no discrimina a nadie más bien su humildad es reconocida por todos. Ha sido sabio porque al pedir disculpa demuestra lo que en esencia él es, valora y cree”, expresó.

El Director de @PoliciaRD el mayor general Then es un amigo, un humanista y ser humano sensible. Lo digo porque lo conozco; no discrimina a nadie más bien su humildad es reconocida por todos. Ha sido sabio porque al pedir disculpa demuestra lo que en esencia él es, valora y cree. pic.twitter.com/3tRDNhfqt2 — Milton Morrison (@MiltonMorrison) November 26, 2021

Bajo la frase “errar es de humanos”, el subdirector de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Gabriel Mercedes dijo que su superior es un ejemplo de humildad al pedirle perdón a las madres solteras tras sus declaraciones en el programa radial “El Gobierno de la Mañana”.

En tanto que el abogado penalista Aneuris Mercedes deploró que con la equivocación de Then la oposición pretenda sacar provecho político denostando las “buenas acciones” del alto oficial desde que fue designado para dirigir el organismo del orden.

“Querer utilizar una equivocación del director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Then, por parte de algunas personalidades políticas para hacer oposición al Gobierno es una desfachatez inmensa”, fustigó a la vez que hizo un llamado a olvidarse de las palabras de Then y fijarse en sus acciones.

“Tenemos que tener en cuenta que lo que se busca es mantener la seguridad ciudadana y eso lo está haciendo el general Then, hay que olvidarse de las palabras y enfocarnos en el accionar del director policial y resaltar las cosas buenas que él está haciendo en pro de mejorar las condiciones de vida de sus miembros y mantener la delincuencia a raya y por causa-efecto la seguridad de todos”.

Luego de Then, el abogado Belarmino Ramírez que deploró sus primeras declaraciones, le recomendó cuidar su carrera y abstenerse de dar entrevistas en programas de paneles.

“Se puede ser buen gerente sin ser diestro en comunicar. Error de Eduardo Alberto Then estuvo en dar entrevista. Esos programas son escenarios para diestros en comunicación que controlen sus emociones. Cuide su carrera y olvídese de dar entrevistas. Para eso está comunicaciones”.

Se puede ser buen gerente sin ser diestro en comunicar”. Error de Eduardo Alberto Then estuvo en dar entrevista. Esos programas son escenarios para diestros en comunicación que controlen sus emociones. Cuide su carrera y olvídese de dar entrevistas. Para eso está comunicaciones. pic.twitter.com/T4zqDiCDDS — Belarminio Ramírez M (@BelarminioR) November 26, 2021

La disculpa

“Manifiesto mis sinceras disculpas por una expresión inadecuada, al tiempo que doy las seguridades que para ingresar a nuestra Policía los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales”.

“En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial El Gobierno de la Mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas, responsables de crianza y formación de sus hijos”.

El error

“Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o el reclutamiento de hombres y mujeres de madres solteras, o sea, vamos a tener mucho cuidado por eso, porque esas madres solteras, que no tienen ninguna culpa, que es por la desigualdad tal vez que han sufrido, tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos”.

“Los hombres que nos está enviando la sociedad a nosotros, ahí es que está el mayor problema, porque la educación empieza por la familia, la familia está muy deteriorada. O sea, nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos, que estén ahí con ellos, y que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que les han dado”.

Fuente: DL