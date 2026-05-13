Policía captura a “Raquiñita”, acusado de robos en vehículos en Ensanche Ozama y Villa Duarte

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Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) del Ensanche Ozama apresaron mediante orden judicial a un presunto delincuente acusado de cometer múltiples robos en vehículos y rotura de cristales en los sectores Ensanche Ozama y Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

Se trata de Kelvin Medina Castaño, alias “Raquiñita” o “El Cojo”, quien era buscado mediante la orden de arresto No. RAJ-2026-06821, emitida a solicitud del Ministerio Público por violación al artículo 379 del Código Penal Dominicano.

Según el informe policial, el detenido fue capturado en la calle Sabana Larga, del Ensanche Ozama, donde le fue ocupado un taladro presuntamente utilizado para cometer los robos.

Las autoridades señalan que “Raquiñita” operaba durante la madrugada, rompiendo cristales de vehículos estacionados para sustraer herramientas, radios, perfumes, baterías y otras pertenencias. Su identificación fue posible mediante labores de inteligencia y análisis de cámaras de vigilancia.

La captura se produjo tras varias denuncias de ciudadanos afectados en Ensanche Ozama y Villa Duarte, quienes identificaron al imputado en grabaciones de seguridad.

Durante las investigaciones, agentes del Dicrim recuperaron varios objetos presuntamente robados, entre ellos una laptop y una hidrolavadora, los cuales serán enviados junto al detenido al Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía de Invivienda para los fines legales correspondientes.

Fuente: AN7