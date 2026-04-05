Policía investiga muerte de mayor durante intento de asalto en Villa Juana

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La Policía Nacional investiga las circunstancias en que resultó muerto un mayor de la institución, tras ser atacado a tiros por varios individuos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, en un hecho ocurrido la madrugada de este domingo en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

Se trata del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años, quien falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, según certificó el médico legista actuante.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada en la avenida San Martín, cuando el oficial se desplazaba a bordo de una motocicleta y fue interceptado por varios desconocidos, también en motocicletas.

Resistencia y ataque

Las investigaciones indican que, al resistirse al asalto, dos de los atacantes le realizaron varios disparos sin mediar palabras, ocasionándole las heridas mortales, tras lo cual emprendieron la huida.

Evidencias recolectadas

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros como parte del proceso investigativo.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que todas las pertenencias del occiso, incluyendo su arma de reglamento, documentos personales y otros objetos de valor, fueron recuperadas y se encuentran bajo custodia.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional mantiene activa la identificación y localización de los responsables, mientras profundiza las investigaciones para esclarecer completamente este hecho.

FUENTE: NOTICIAS SIN.