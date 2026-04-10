Policía mata a presunto delincuente apodado como «Maja Casquillo», en SDE

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Antonio Araujo Guevara, de apodo “Maja Casquillo”, de 30 años, presunto delincuente buscado por la asociación de malhechores y violencia, cayó abatido la tarde del jueves tras presunto enfrentamiento con una patrulla policial que intentaba apresarlo en el sector San Isidro Arriba, municipio Santo Domingo Este.

A través de un comunicado, la Policía indicó que el hoy occiso era buscado mediante orden de arresto 2026-AJ0024755 por presunta violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando agentes policiales realizaban labores investigativas y de patrullaje en la calle Primera del sector El Martillo, en San Isidro Arriba, Santo Domingo Este.

“El individuo, al notar la presencia policial, abrió fuego con una pistola calibre .380 (serie No. 7133240, no legible en su totalidad), lo que obligó a los agentes a repeler la agresión”, señala el informe policial.

Como resultado del enfrentamiento, Araujo Guevara resultó con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, siendo trasladado al Hospital del Almirante, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, según diagnóstico de los facultativos actuantes.

Asimismo, las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación para los fines correspondientes.

Fuente: Listín Diario