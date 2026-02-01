Policía Nacional intensifica búsqueda de peligrosos prófugos vinculados a secuestros y homicidios

Santo Domingo.– La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), el Departamento Operativo II y la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, informó a la ciudadanía sobre la activa búsqueda de varios individuos considerados de alta peligrosidad, actualmente prófugos de la justicia y vinculados a delitos de alto impacto social.

Búsqueda activa y operativos estratégicos

Entre los antisociales activamente buscados figuran Leonel Eliezer Tejeda Reynoso, acusado de secuestro; Gerard Rocha, alias «El Patrón» o «Chapito», vinculado a secuestros y homicidios; y Elis Ismael Reynoso Almonte, alias «Cobrita», acusado de secuestros y homicidios. Aunque actúan de manera independiente, todos se dedican a actividades criminales de gran impacto social.

Perfil y riesgos de los prófugos

La Policía Nacional reiteró que no descansará en la localización y captura de estos prófugos, manteniendo operativos estratégicos y labores de inteligencia desplegados en distintos puntos del territorio nacional.