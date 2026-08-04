Policía Nacional y Ministerio Público amplían investigaciones por muerte de mayor de la FARD en SDE



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

La Policía Nacional informó la entrega voluntaria de un hombre que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, viajaba en el vehículo junto al presunto autor de los disparos que ocasionaron las heridas que provocaron la muerte del mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), José Aníbal Espinosa Valdés, de 49 años, durante un conflicto registrado en el sector Nuevo Amanecer del Hipódromo, Santo Domingo Este.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la persona entregada es José Luis Bautista, alias “El Che”, quien, según el reporte preliminar, se desplazaba junto a los ocupantes de un vehículo Honda Civic, año 2017, color azul, desde el cual se produjo la huida tras el hecho.

En el incidente también resultó herido de bala en un brazo Henry José Espinosa Fortuna, de 20 años, hijo del oficial fallecido.

Pesqueira indicó que las investigaciones continúan para identificar y capturar al responsable de los disparos, así como establecer con precisión las circunstancias que dieron origen al conflicto.

Precisó que existen distintas versiones sobre lo ocurrido, por lo que las autoridades esperan los resultados de las pesquisas antes de emitir conclusiones.

La Policía Nacional reiteró que trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para esclarecer el caso y poner a los responsables a disposición de la justicia.

Fuente: NT