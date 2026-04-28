Internacionales

Policías de 16 países ejecutan operación contra pornografía infantil, según Brasil

En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautación en los 26 estados del país

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 días
25 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Las policías de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron este martes una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con pornografía infantil, informó la Policía Federal brasileña.

La acción se basa en el «enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes», indicó un comunicado policial, que detalló que los hechos investigados se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.

Bajo el nombre «Operación Internacional Aliados por la Infancia VI«, participaron ArgentinaBrasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Allanamiento e incautación

En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautación en los 26 estados del país y la capital, con más de 700 agentes policiales involucrados.

La acción busca combatir el abuso de menores «especialmente en el ambiente cibernético», detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.

Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos «abuso sexual» o «violencia sexual» contra menores antes que «pornografía», ya que «reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos».

Fuente: Diario Libre

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 días
25 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Trump endurece sanciones a Cuba en plena marcha del 1 de Mayo en La Habana

Hace 4 horas

Mueren cinco jóvenes en Francia al caer su vehículo por un precipicio

Hace 4 horas

Casi 600 detenidos en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul

Hace 6 horas

FBI busca hombre con lazos de narcotráfico en República Dominicana y ofrece recompensa de US$30,000

Hace 8 horas
Botón volver arriba