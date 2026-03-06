Sucesos

Policías lanzan gas pimienta contra periodistas que cubrían caso de maestra acusada de maltrato infantil

Durante el incidente algunos reporteros resultaron golpeados

Vidal Sepulveda Send an email Hace 13 segundos
Reporteros de diversos medios de comunicación que cubrían el caso de una maestra acusada de presuntamente maltratar a una niña de cuatro años en el centro educativo “Little Sleps (Mi Segundo Hogar)” fueron dispersados con gas pimienta por agentes de la Policía Nacional, quienes además amedrentaron con armas de fuego a los presentes.

Según se observa en un video difundido en redes sociales, los trabajadores de la prensa intentaban obtener la reacción de la persona detenida por el presunto abuso contra la menor cuando se produjo un forcejeo con los agentes policiales que custodiaban el lugar.

Durante el incidente, los uniformados utilizaron gas pimienta para dispersar a los periodistas que se encontraban dando cobertura al caso.

La tensión aumentó cuando uno de los agentes de la Policía Nacional, que conducía una patrulla, se desmontó del vehículo, sacó su arma de fuego y la manipuló de forma intimidante frente a los presentes, lo que generó preocupación entre los comunicadores.

Durante el incidente algunos reporteros resultaron golpeados.

Fuente: El Día

