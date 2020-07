Polvo del Sahara y humo de Duquesa, un cóctel peligroso

En los últimos meses la población del Gran San­to Domingo ha sido im­pactada por fenómenos ambientales contaminan­tes como la humareda del vertedero de Duquesa y el Polvo del Sahara que tra­dicionalmente inciden en el incremento de proble­mas respiratorios y en la demanda de atención mé­dica.

Esta realidad toma ma­tices más complejos por­que han ocurrido en mo­mentos en que el país está bajo la incidencia de una epidemia del virus que provoca la enfermedad respiratoria Covid-19, in­crementando aún más la presión sobre el siste­ma sanitario en los ser­vicios de emergencia e internamiento, incluyen­do cuidados intensivos y equipos de ventilación mecánica.

Basada en su experien­cia profesional, la presi­denta de la Sociedad Do­minicana de Neumología y Cirugía del Tórax, docto­ra Ivelisse Acosta, está con­vencida de que el impacto de ambos fenómenos (hu­mareda de Duquesa y Pol­vo del Sahara), sobre la ciudad ha incidido en el aumento de infecciones respiratorias.

No obstante, advierte que en el país no existen evidencias científicas que midan la magnitud del im­pacto de esos fenómenos porque el sistema de salud dominicano no tiene incor­porado un esquema de in­formación automática de investigación rápida y sen­cilla que registre ese tipo de comportamientos.

Mezcla peligrosa

“Sin lugar a dudas esas condiciones de contami­nación que se registraron, junto con la incidencia de la enfermedad Covid-19, inciden y el peligro de todo eso es que se pueden con­fundir, porque las personas pueden entender que es un proceso sencillo y lo que realmente tenga sea el vi­rus que produce la Covid”, señaló la especialista de la neumología.

Dijo que los cambios at­mosféricos a través de la al­ta contaminación disparan los procesos respiratorios, gripales, la actividad de personas que tienen con­diciones como asma, bron­quitis crónica, fumadores, los riníticos y los de condi­ciones atópicas que hacen alergias de ojo y piel.

Entiende que hay una mezcla pero está coinci­diendo con el pico de la epidemia de la Covid en­tonces hay una mezcla de los casos.

Dijo que eso lo sabe por experiencia vivencial y anecdótica, pero que no tiene un porcentaje de la magnitud del impacto por­que no se está midiendo en el sistema de salud.

Señaló que esos eventos atmosféricos inciden en el aumento de la demanda de la atención para sintoma­tología respiratoria.

INCIDENCIA

Contagiados

El boletín número 120 emitido ayer por minis­tro de Salud Pública, in­dica que el total de casos confirmados ascendió a 50,113. La positividad es de 29.40 por ciento.

Pruebas

Se destaca que unas 205,438 muestras han sido procesadas y solo en el día de ayer fueron realizadas 3,769 a los fi­nes de detectar los casos positivos del Covid-19.

Por: Listin Diario