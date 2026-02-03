Por ausencia de un imputado, jueces aplazan para el 10 de marzo juicio del caso Caimán

Por la ausencia de uno de los imputados, los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona aplazaron para el próximo 10 de marzo el juicio contra los implicados en la red criminal del caso Caimán, una estructura integrada por varias narcofamilias que operaban en las provincias Barahona, Peravia y Pedernales.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, a los acusados se les imputa, además, el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

El aplazamiento se produjo debido a la incomparecencia del imputado Máximo Andrés Ruiz Moreta, quien no se presentó a la sala de audiencias, lo que obligó a los magistrados a reprogramar el proceso judicial para permitir su comparecencia en la próxima audiencia.

Ruiz Moreta se encuentra en libertad, luego de haber sido favorecido con un “no ha lugar”, junto a otros dos imputados, mediante una decisión emitida por un juez del Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción. No obstante, dicha decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación de Barahona, que ordenó el envío a juicio de los implicados en el caso Caimán, resolución emitida el pasado año.

Entre los principales imputados en la estructura criminal de narcotráfico figuran Malbin Martínez Feliz, Geise Feliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Welington Ford Garo, Jerbison Bernabé López, Carlos Manuel Cuevas Pérez, Gloria González Pérez, Gloria Elena Cuevas y Lionny Sepúlveda Feliz.

Asimismo, en el expediente aparecen Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes también habían sido beneficiados con un “no ha lugar”, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelación, ordenando su envío a juicio.

La red criminal también incluye al recluso Juan Alberto Díaz Valdez, así como a Miguel Ángel Carrasco Mejía, Gardy Sánchez y a los ciudadanos venezolanos Pablo José Mavo León y Oswaldo José Colina, quienes guardan prisión en los centros penitenciarios de Baní y Barahona, respectivamente.

Todos los imputados enfrentan cargos por tráfico de drogas, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos graves, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

Según la investigación, los imputados controlaban la distribución de cocaína en las provincias del suroeste del país y coordinaban el envío de grandes cargamentos hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, desempeñando cada uno roles específicos dentro de la organización, con un impacto directo en la seguridad y la salud pública a nivel nacional e internacional.

El expediente detalla que la red utilizaba estructuras logísticas sofisticadas, incluyendo lanchas artesanales tipo “Go Fast”, para transportar grandes cantidades de droga desde la región suroeste de la República Dominicana hacia destinos internacionales.

Las autoridades establecen que la organización logró movilizar, entre diciembre de 2021 y abril de 2024, un promedio aproximado de 28 toneladas de cocaína por año, lo que representa miles de millones de dólares, en asociación con reconocidos capos del narcotráfico internacional.

Durante la investigación, el Ministerio Público determinó que la droga era trasladada desde los departamentos de La Guajira y Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur dominicana. En ese contexto, fueron ocupados importantes cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán, ejecutada el 10 de abril.

Asimismo, en el año 2024 se realizaron múltiples allanamientos, en los que las autoridades incautaron evidencias consideradas clave para sustentar la acusación contra los integrantes de la red de narcotráfico del caso Caimán.

Fuente: El Dia Digital