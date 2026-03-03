Por falta de pruebas absuelven a profesora acusada de pagar asesinato de su esposo en Santiago

El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago absolvió a la profesora Daneris Antonia de Rodríguez y a su sobrino Fabricio Báez, quienes estaban acusados de supuestamente planificar y financiar el asesinato de su esposo, Julio César Rodríguez Paula, ocurrido en el año 2020 en el distrito municipal de Canca La Piedra, municipio Tamboril.

La decisión judicial se basó en la insuficiencia de pruebas, al considerar los jueces que los elementos presentados por el Ministerio Público no lograron establecer responsabilidad de la mujer en el hecho, tras varios días de juicio.

Acusación no logró sostener teoría del caso

Según la acusación, la docente habría ofrecido inicialmente cinco millones de pesos para contratar a un sicario con el propósito de asesinar a su pareja y obtener beneficios económicos tras su retiro laboral en Estados Unidos.

Durante el proceso también se analizaron movimientos financieros que, de acuerdo con el órgano acusador, rondaban los diez millones de pesos, los cuales pretendían vincular a los imputados con la planificación del crimen.

No obstante, el tribunal concluyó que dichas evidencias no constituían pruebas suficientes para dictar una condena.

El crimen que originó el proceso

El hecho ocurrió cuando la pareja, que había procreado tres hijos, se dirigía hacia su nueva residencia en Tamboril y fue interceptada a tiros por desconocidos.

Julio César Rodríguez Paula murió en el lugar, mientras que su esposa resultó herida por múltiples impactos de bala.

Posteriormente, Daneris Antonia de Rodríguez fue arrestada al salir de una audiencia relacionada con otros implicados en el expediente, lo que dio un giro al caso que generó gran atención pública en Santiago.

Fuente: NT