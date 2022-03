¿Por qué Pedro Casals es tendencia en redes sociales?

Santo Domingo, RD

El abogado y comunicador Pedro Manuel Casals es tendencia en las redes sociales debido a un video que se hizo viral donde se ve a una mujer agrediéndolo mientras iban en un vehículo.

El video muestra a una mujer manejando, que no ha sido identificada, golpear repetidamente al integrante de “Esto no es radio” mientras transitaban en una autopista.

En redes sociales el tema ha suscitado muchos comentarios entre quienes condenan la acción y los que piensan que se trata de “sonido” o un experimento social.

Aunque el abogado no se ha referido específicamente al tema, en el programa radial donde labora dijo que “la violencia no tiene género” y sobre el comportamiento de sus compañeras Hony Estrella, Gabi Desangles, quienes el lunes pasado se bromearon con él por tener el ojo rojo, Casals aclaró que ellos no estaban al tanto de nada y pensaban que era una alergia.

Distintas figuras se han pronunciado sobre el tema, pero no aún no se sabe si el comunicador procederá por la vía legal.

Asimismo, su exesposa Laury Mora aclaró que no es ella la mujer que agrede al abogado y lamentó la situación.

“Lamento mucho por la situación que está pasando mi ex esposo @casalsbate en ningún momento les aclaro que jamás me vería implicada en algo así y que la persona que aparece en el video NO SOY YO, no estoy de acuerdo con la VIOLENCIA ! Espero respeto, a él solo le deseo lo mejor!”, escribió en Twitter.