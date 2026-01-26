¿Por qué se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte cada 26 de enero?

Cada 26 de enero se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el hombre que entregó su vida a la causa independentista dominicana. Este 2026 se cumplen 213 años de su nacimiento.

Pero ¿cuándo y por qué comenzó a celebrarse oficialmente el natalicio del fundador de la República Dominicana?

En entrevista con el periódico HOY, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, explicó que el 26 de enero no siempre fue una fecha de celebración nacional. Detalló que fue en 1932 cuando la directora-fundadora de la entonces llamada Escuela Moderna, ubicada en el sector capitalino de Gazcue, la maestra Germaine Rocour de Pellerano, de nacionalidad belga, impulsó junto a sus estudiantes una comunicación dirigida al Congreso Nacional.

Ese esfuerzo dio como resultado que el 26 de enero fuera declarado día de fiesta nacional, mediante la Ley núm. 288, promulgada el 13 de febrero de 1932.

Gómez precisó que la primera celebración oficial del natalicio de Duarte se realizó el 26 de enero de 1933, en un contexto marcado por la tristeza, ya que la maestra Rocour de Pellerano había fallecido en diciembre de 1932, meses antes de ver concretado su anhelo. En reconocimiento a su legado educativo, una escuela primaria del sector El Millón lleva hoy su nombre.

Su importancia histórica

Para Gómez, la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte reviste una trascendencia especial, al tratarse del nacimiento del dominicano de mayor gloria histórica. Recordó que Duarte fue fundador de la República, primer militar de carrera, primer constitucionalista, primer municipalista y primer hombre público en rendir cuentas sobre el manejo de fondos públicos, consolidándose como el referente más elevado de la nación dominicana.

«Las escuelas y todas las instituciones públicas y privadas tienen en el padre el más elevado referente de honestidad personal, de desprendimiento, de entrega por la causa noble, ejemplo de perseverancia y consagración. Las nuevas generaciones deben verse en él, modelarse en su figura, en su obra, en su vida y en su ejemplo», concluyó Gómez.

FUENTE: HOY