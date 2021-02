Por qué tu ex no te ha superado según tu signo zodiacal

Tu ex sigue extrañándote aunque esté con alguien más, ¡todo por las cualidades que tienes según tu signo zodiacal!

Terminar una relación sentimental no es nada fácil; requiere de mucho tiempo y fuerza emocional para salir adelante de un noviazgo y darle vuelta a la página de manera definitiva. Por lo mismo, no es nada extraño que tú o tu ex galán aún se sientan atados el uno al otro, pues es posible que haya algunas cosas de su personalidad que extrañan y que aún no han superado. Te decimos qué extraña de ti según tu signo zodiacal…

Lo que tu ex no ha superado de ti según tu signo zodiacal

Aries

Tu ex amaba sentirse en completa confianza contigo; tienes un encanto que hacer sentir cómodas a las personas, y eso es algo que sin duda no ha superado por completo. Siempre extraña la compenetración que tenían, ¡su química era innegable!

Acuario

Tu ex galán añora tener esas pláticas profundas que solo tenía contigo; podían hablar de absolutamente todo durante horas, por lo que no ha superado haber perdido a su mejor amiga.

Piscis

Hasta la fecha, tu ex sigue sin encontrar a una chica tan entregada como tú. Anhela tener una persona a su lado que sea tan cariñosa y linda como tú, ¡es algo que jamás olvidará de ti!

Tauro

Dabas absolutamente todo por tu ex galán, y es algo que sigue extrañando constantemente. Tu amor incondicional es algo que no ha logrado superar porque no logra encontrarlo en ninguna otra pareja, ¡eres única!

Géminis

Tienes un sentido del humor que lo sigue volviendo loca, ¡sigue sin superar lo asombrosa y divertida que eres!

Cáncer

Tu nobleza no es fácil de hallar en cualquier lado, y tu ex galán sabe eso. Sigue sin poder superarte porque extraña tu lealtad y fidelidad.

Leo

La pasión que tu ex galán tenía contigo, no ha podido hallarla con ninguna otra pareja. Extraña lo intensa que era su relación, la química y la fuerte atracción que había entre ustedes. Es por eso que aún no logra superarte al 100%.

Virgo

Eres súper independiente y segura de ti misma, y tu ex lo sabe de sobra. Extraña esa confianza que tenías en ti misma, pues ante sus ojos, sigues siendo la chica más atractiva que ha visto en su vida.

Libra

Eres súper relajada, alivianada y sencilla, ¡por eso tu ex no logra superarte! Extraña ese combo de virtudes en una misma persona, pues casi nunca le hacías dramas ni provocabas peleas innecesarias.

Escorpión

Eres explosiva y complicada, pero bien dicen que las mujeres “loquitas” son las más atractivas. Tu ex sencillamente no logra superarte por lo mucho que le atraes, ¡sigue babeando por ti!

Sagitario

Eras esa chica que siempre tenía pensados planes increíbles y originales, todo es una aventura a tu lado. Tu ex sabe lo mucho que se divertía contigo y eso es algo que extraña diariamente.

Capricornio

Tu nivel de madurez es algo único y especial. Pocas chicas son tan inteligentes y maduras como tú, ¡y tu ex sabe eso de sobra! Nunca logrará superar las buenas pláticas y los planes de vida que tenía contigo.

Fuente: https://www.tuenlinea.com/astrologia/por-que-tu-ex-no-te-ha-superado-segun-tu-signo-zodiacal/