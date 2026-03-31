Port Samaná abrirá en noviembre con proyección de más de 4,000 empleos

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En presencia del presidente Luis Abinader, la empresa ITM Group anunció que el proyecto Port Samaná será inaugurado el próximo 24 de noviembre, consolidándose como una iniciativa clave para el impulso turístico y económico de la península.

La obra proyecta la generación de más de 4,000 empleos, de los cuales 1,000 serán directos y más de 3,000 indirectos, impactando significativamente el desarrollo económico de la provincia de Samaná.

El anuncio fue realizado por Mariana Perrillat, vicepresidenta corporativa de ITM, durante una mesa de trabajo junto a autoridades gubernamentales y actores del sector turístico y portuario, donde se presentaron los avances del proyecto y las acciones necesarias para garantizar su apertura.

Perrillat explicó que Port Samaná es resultado de una alianza público-privada que involucra instituciones como la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades.

Meta: un millón de pasajeros para 2030

La ejecutiva destacó que el objetivo del puerto es alcanzar un millón de pasajeros para el año 2030, posicionando a Samaná como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe.

En ese contexto, resaltó la futura llegada del Icon of the Seas en mayo de 2027, considerado el crucero más grande del mundo, lo que marcaría un hito para la industria turística dominicana.

Infraestructura, calado y conectividad vial, retos clave

Durante el encuentro, se identificaron desafíos prioritarios para la operación del puerto, entre ellos la elaboración de la carta náutica internacional y la garantía del calado requerido de 11 metros para permitir la entrada segura de grandes embarcaciones.

El vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo aseguró que estos trabajos avanzan de manera favorable.

Asimismo, se abordó la necesidad de mejorar la conectividad vial en tramos estratégicos como Arroyo Barril–El Limón, El Limón–Las Terrenas y las conexiones hacia Sánchez y Santa Bárbara de Samaná, ante la proyección de movilizar hasta 10,000 pasajeros en un solo día con la llegada simultánea de cruceros.

En respuesta, el presidente Abinader instruyó la creación de una comisión entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo para acelerar las mejoras.

Inversión, sostenibilidad y desarrollo comunitario

ITM anunció una inversión adicional de 200 mil dólares para fortalecer atractivos turísticos como El Limón y el Parque Nacional Los Haitises, promoviendo el desarrollo comunitario y mejorando la experiencia de los visitantes.

La empresa también enfatizó la importancia de cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad, especialmente en actividades como el avistamiento de ballenas.

En el ámbito social, se informó que el centro comunitario del proyecto será instalado en el municipio de Sánchez, con programas de capacitación y formación técnica para integrar a la población local en las oportunidades laborales.

Obras complementarias y respaldo del Gobierno

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, informó que en Samaná se han invertido más de 2,047 millones de pesos en infraestructura turística.

Asimismo, anunció la pavimentación de 29 calles en el entorno del puerto de Arroyo Barril, con una inversión de 185 millones de pesos, como parte de las obras previas a la inauguración.

Por su parte, la viceministra Tammy Reynoso presentó la nueva marca turística de Samaná, orientada a relanzar la provincia como destino de clase mundial.

Fuente: Panorama