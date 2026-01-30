PRD critica “retroceso” de la educación durante gobiernos del PRM

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuestionó las políticas públicas implementadas en el sector educativo por los gobiernos del PRM, al calificarlas como un fracaso marcado por el retroceso, la improvisación y el despilfarro de recursos.

La declaración fue realizada por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, durante un acto celebrado en la Casa Nacional del partido, en el que juramentó a Manolo Mateo como presidente del Frente Magisterial del PRD y a Francelín Almonte como presidente de la Corriente Magisterial Salomé Ureña, junto a decenas de dirigentes de ambas estructuras.

Entre los juramentados se destacaron los expresidentes de la ADP Eduardo Cuello e Hilario Jáquez. El acto contó además con la presencia de la secretaria general Peggy Cabral y el presidente ejecutivo Héctor Guzmán, así como otros dirigentes nacionales de la organización.

Al dirigirse a los presentes, Miguel Vargas afirmó que la juramentación se produce en una coyuntura histórica tanto para el PRD como para el país, señalando que “hoy la historia registra la peor gestión del sector educativo que ha tenido Gobierno alguno, donde en todos los aspectos ha habido retroceso”.

Vargas lamentó que, pese a que la sociedad dominicana logró el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación gracias a la lucha del magisterio y de amplios sectores sociales, esos recursos hayan sido mal ejecutados y, en muchos casos, despilfarrados.

“Da pena que después de ese gran logro, hoy veamos un retroceso en infraestructura, en la docencia y en las condiciones del estudiantado, lacerando profundamente la educación del pueblo dominicano”, expresó.

El presidente del PRD sostuvo que el fracaso del sistema educativo para el período 2025-2026 se evidencia en una gestión caracterizada por la improvisación, el abandono de obras escolares y el deterioro progresivo de la infraestructura. Denunció que el gobierno no concluyó más de 11,000 aulas en construcción, generando un grave déficit que ha dejado a miles de niños y niñas sin cupo escolar.

Indicó que, a pocos días del inicio del año escolar, numerosos centros educativos se encontraban totalmente repletos, sin capacidad para inscribir a nuevos estudiantes, obligando a muchas familias a enfrentar altos costos sin recibir oportunamente útiles escolares ni apoyo estatal.

Asimismo, Vargas criticó el retorno al sistema de dos tandas, lo que representa un retroceso que elimina los beneficios de la Jornada Escolar Extendida y afecta la protección integral de la niñez, además de limitar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

El líder perredeísta también expresó preocupación y rechazo ante las propuestas de sectores oficiales que plantean una posible fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, al considerar que estas iniciativas buscan reducir o debilitar el presupuesto del 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria. A esto se suman, dijo, escándalos de corrupción que han afectado al sector sin que se conozcan sanciones ejemplares.

Durante el acto, Miguel Vargas saludó la integración unificada de los maestros y maestras del PRD, destacando el rol histórico del sector magisterial dentro de la organización política. Aseguró que esta acción de unidad y solidaridad no solo fortalecerá al partido, sino que contribuirá de manera decisiva a la recuperación y transformación de la educación dominicana.

Finalmente, el liderazgo del PRD reiteró su compromiso de seguir acompañando las luchas del magisterio nacional y de promover políticas públicas que garanticen una educación de calidad, transparente y orientada al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Fuente: Panorama