Premios Lo Nuestro reconocerán a Alejandro Fernández con un galardón especial

FLORIDA.- Alejandro Fernández será reconocido por los Premios Lo Nuestro con un galardón especial en el que se le honrará “por sus contribuciones, aporte y difusión mundial de la música Mariachi”, dijeron a Efe este martes los organizadores de la cadena Univision.

El Potrillo, como también se conoce al cantante mexicano, recibirá el Premio Lo Nuestro Legado Musical – Mariachi durante la premiación, que tendrá lugar este 20 de febrero en la ciudad estadounidense Miami.

“El Mariachi nos ha curado las tristezas y llenado de alegrías; nos ha dado el valor, quitado el dolor y todo al son de una sonrisa. El mariachi es un pedacito de México que vive en nosotros y si lo cuidamos…viviremos para siempre”, declaró Fernández, quien además formará parte de los intérpretes en el escenario.

“Estoy muy feliz de participar en Premio Lo Nuestro, donde tantos lindos recuerdos tengo. En mis años de carrera he cantado muchas veces aquí, y he recibido muchos premios que me han traído mucha satisfacción y alegría. Es un honor para mí, una vez más, participar en este evento y cantar para mis fans”, agregó.

El hijo del icónico Vicente Fernández añadió que esta vez va a presentar “Te Olvidé”, el segundo sencillo de su nuevo trabajo en el que “vuelve a sus raíces”, continuó en referencia a su disco “Hecho en México” que recoge la música de su tierra natal.

Fernández, al igual que su padre, su hijo Alex Fernández, Pepe Aguilar y su hija Ángela y otros intérpretes y cantantes nuevos como Christian Nodal han emprendido una cruzada para promover la música mexicana entre los jóvenes, con un conjunto de sencillos y discos, que destacan las viejas canciones y fusionan el género con otros como pop y norteño.

“Preservar al Mariachi es preservar nuestras tradiciones. Saber de dónde venimos nos hace más claro hacia dónde vamos”, indicó.

“México es una mezcla de culturas, de sabores, de colores y sonidos. La música del Mariachi nos recuerda los cohetes en la plaza, los amores en la ventana, los tamales de la abuela, las parrandas con amigos”, completó.

Fernández ha recibido seis Premios Lo Nuestro, además del Premio Especial a la Trayectoria que se le entregó en 2018.

La edición de este año de estos galardones será conducida por Thalía, Pitbull y Alejandra Espinoza y ya se ha anunciado que la cantante mexicana, David Bisbal, CNCO, Manuel Turizo, Reik y Prince Royce serán algunos de los artistas en el escenario, además de Daddy Yankee, quien compite en 13 categorías, lo que lo hace el más nominado de la noche.

