Premios Soberano 2024 alcanza récord de audiencia en República Dominicana y Univision

Premios Soberano 2024 fue el programa más visto de Univision NY y, por igual, en República Dominicana en su transmisión del martes 12 de marzo desde la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

El reporte de audiencia divulgado por Univision indica que Premios Soberano fue el programa más sintonizado durante su periodo entre adultos de 18 a 49 años con 110 mil televidentes y el más visto durante todo el día entre adultos de 18 a 34 años.

La premiación también sobrepasa la audiencia de People Choice Awards transmitida por NBC el pasado 18 de febrero de 2024, Country Music Awards de ABC el 8 de noviembre 2023, y Premios Billboard de la Música Latina en Telemundo transmitido el 10 de mayo 2023.

Por igual en República Dominicana , en televisión nacional por Color Visión , canal 9 , el rating fue de 12.23 puntos, superando las ediciones 2021 y 2023, cuyo número de audiencia se mantuvo en 10 puntos.

Con datos de medición reportados por Exacta Digital Media, también se revela que la alfombra roja este año obtuvo un rating de 10 puntos, con más de 300 mil espectadores, que durante una hora, estuvieron pendientes.

El cierre del Lápiz Conciente , celebrando sus 20 años de carrera, fue el segmento musical más sintonizado.

Los datos también indican que hubo una mayor concurrencia femenina, con más de 300 mil mujeres mayores de 18 años que vieron el premio.

Color Visión celebra

El premio organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) registró más de 155 mil visualizaciones en la página web y más de 1.7 millones de visitas en YouTube.

«Una producción histórica con la mejor imagen de República Dominicana. Color Visión celebra el gran éxito de Premios Soberano 2024 «, resaltó la televisora en un video.

En lo que definen como un «histórico acontecimiento», Univision NY y ViX transmitieron en vivo por primera vez desde República Dominicana la entrega número 39 de los Premios Soberano 2024destacando el arte y la cultura en 55 ganadores en distintas categorías.

Entre los galardonados por la diáspora está Alipio Coco Cabrera, anfitrión del programa radial «El Palo con Coco», que se transmite de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. por la X96.3FM.

Coco Cabrera fue reconocido con el premio a Locutor Destacado en el Extranjero, siendo la primera vez recibe la distinción en más de 40 años de carrera radial.

«Gracias a la invaluable colaboración con la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), estamos muy orgullosos de haber podido brindar un evento cultural de gran interés a nuestra comunidad Hispana y que haber obtenido una respuesta muy positiva de los neoyorquinos que se reflejan en estos resultados», dijo Roberto Yañez, gerente general de Univision 41 New York.

Las tres horas de transmisión en vivo contaron con presentaciones de artistas como Ángela Carrasco, quien se alzó con el Gran Soberano, así como los segmentos musicales del grupo mexicano Camila, Hermanos Rosario, Eddy Herrera, Lápiz Conciente, la intérprete española Natalia Jiménez.

Ángela Carrasco recibe el Gran Soberano.

Además, destacaron las participaciones de Juan Luis Guerra, Emmanuel, Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas y Fefita la Grande, entre otros.

Hony Estrella y Jochy Santos fueron los presentadores que engalanaron la noche.

La presidenta de Acroarte, Wanda Sánchez, debutó con el primer Premio Soberano bajo su cargo. Además de Sánchez, la producción ejecutiva estuvo a cargo de César Suárez Jr, en asociación con Acroarte y Alberto Zayas fue el productor para televisión. Guillermo Cordero dirigió la producción artística y Giancarlo Beras-Goico, la alfombra roja.

Fuente de cifras de audiencia: Nielsen, NSI, New York, Live+SD, Adults 18-34 & 18-49, Ranking based on DMA impressions. Premios Soberano 2024 aired 03/12/24, 8p-11p. Primetime TP 8p-11p, FOX/CW TP 8p-10p. People Choice Awards on NBC, 02/18/24, 8p-10p, Country Music Awards on ABC, 11/08/23, 8p-11p and Premios Billboard de la Musica Latina on TEL, 10/05/23, 8p-11p.

FUENTE: DL