Preocupa estructura debajo del Puente Duarte

El deterioro del puente Duarte es evidente a simple vista. Durante un recorrido por el lugar, se pudo evidenciar hundimientos, el desprendimiento parcial de las paredes y un gran cúmulo de basura.

Este puente es uno de los que une al Distrito Nacional con Santo Domingo Este.

En el lugar, un ciudadano que se acercó a conversar con este medio, quien solicitó mantenerse anónimo, aseguró que en múltiples ocasiones personal del Ministerio de Obras Públicas ha realizado inspecciones, sin que hasta el momento se realicen trabajos de reparación o mantenimiento que solucionen el problema.

“Obras Públicas ha venido varias veces, ellos vienen y se van. Aquí nunca han venido trabajadores, una vez vino un camión y unos ingenieros vinieron, tiraron fotos y más nunca volvieron”, afirmó el ciudadano.

Afirmó que las condiciones actuales del puente pueden resultar en un peligro para quienes transitan diariamente por esta vía.

