Presentadora de televisión pudiera perder sus glúteos por amputación.

La presentadora de televisión Jessica Cediel, quien colabora en varios espacios de la cadena Telemundo dice aún no estar lista para la amputación total de sus glúteos, algo que sus médicos aseguran es la única manera de remover por completo los biopolímeros que lleva dentro y con los cuales ha estado luchando desde hace tiempo.

Así lo reveló la cadena de televisión estadounidense a través de su página oficial.

Cediel es conocida por participar en espacios televisión de Univisión y Telemundo, entre ellos: Exatlón USA, ‘La Voz’ Sal y Pimienta y ‘ El Gordo y la Flaca’.

Su carrera se detuvo temporalmente por una pesadilla que vive desde hace 11 años, cuando decidió someterse a una cirugía estética en los glúteos. La modelo se inyectó biopolímeros que rápidamente fueron rechazados por su cuerpo y le causaron una gran cantidad de efectos secundarios, hasta el punto de casi provocarle la muerte.

Jessica aseguró que no sabía cuántos biopolímeros le sacaron, pero que fueron muchísimos, ya que le cortaron partes de sus músculos. Además, que ella tenía claro que aún tenía más de esta sustancia en su cuerpo, pero que esperaba que esta cirugía la ayudara a estar más recuperada pues no está dispuesta a dar un paso más drástico.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede, a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”, expresó.