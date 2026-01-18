Presidente Abinader inaugura Centro Universitario Regional de la UASD en Bahoruco

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el Centro Universitario Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Neiba, provincia Bahoruco, una obra que amplía el acceso a la educación superior en la región sur del país y beneficiará de manera directa a más de 1,200 estudiantes.

Con esta nueva sede, Neiba se convierte en la quinta ciudad universitaria de la UASD, sumándose a Baní, Azua, Hato Mayor y Cotuí, como parte de la estrategia gubernamental para descentralizar la educación superior y acercarla a comunidades históricamente excluidas del sistema universitario.

Durante el acto inaugural, el mandatario explicó que el proyecto surgió como respuesta a la insistencia de la comunidad y recordó que, antes de esta obra, miles de jóvenes del sur debían trasladarse diariamente a Barahona o Santo Domingo para poder estudiar, mientras otros abandonaban su formación por falta de recursos. “Llevar la universidad a las provincias es garantizar igualdad de oportunidades”, afirmó.

Abinader también respondió a críticas sobre una supuesta falta de docentes, señalando que la iniciativa permitirá que profesionales de cada provincia impartan docencia en sus propias comunidades. “Descentralizar la educación es también descentralizar el desarrollo”, subrayó.

El presidente indicó que el centro universitario debe orientarse a áreas estratégicas para el crecimiento del sur, como turismo, ingenierías, tecnología minera y estudios vinculados a las tierras raras que serán explotadas en Pedernales e Independencia, con el objetivo de preparar a los jóvenes para ocupar empleos clave en la región.

Asimismo, destacó que esta obra forma parte de un plan integral que incluye la construcción de centros universitarios en Azua, Baní y Comendador, el fortalecimiento del Instituto Superior de Agricultura en Bohechío, San Juan, y la extensión universitaria de UCATEBA en Pedernales, junto a importantes inversiones en salud y turismo en el sur del país.

Inversión de RD$974 millones impulsa desarrollo académico

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, resaltó que el Centro UASD Neiba representa una inversión de RD$974 millones, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación superior pública y el desarrollo sostenible del sur.

Bisonó explicó que la infraestructura cuenta con 8,280 metros cuadrados de construcción, un edificio docente de tres niveles con 24 aulas, laboratorios, aulas tecnológicas, edificio administrativo, biblioteca, auditorio con capacidad para 322 personas y área de postgrado, además de instalaciones deportivas, estacionamientos y facilidades para personas con discapacidad.

Expansión de la educación superior pública

De su lado, el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacó que la entrega del Centro Universitario Regional UASD-Neiba consolida la expansión de la educación superior pública en todo el país y es resultado del Binomio UASD-Estado, una alianza estratégica orientada a garantizar el acceso a la universidad en todas las regiones.

Beltrán afirmó que esta nueva sede permitirá que más jóvenes puedan formarse sin abandonar sus comunidades, fortaleciendo el desarrollo humano, social y económico de la región suroeste.

