Presidente Abinader promete restablecer el servicio eléctrico a las 5:00 p.m.

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que el sistema eléctrico dominicano será restituido por completo antes de las 5:00 p.m. después del apagón masivo que desde la mañana afectó a amplias zonas del Gran Santo Domingo y varias provincias del interior, sin que hasta el momento se haya explicado oficialmente qué provocó la falla.

De acuerdo al mandatario, más del 25 % del servicio ya ha sido recuperado, afirmó el mandatario, y las áreas afectadas se reconectarán paulatinamente cada media hora.

Durante su declaración, Abinader no ofreció detalles técnicos sobre las causas de la interrupción, pese a las numerosas quejas ciudadanas y reportes de interrupciones en servicios de transporte, hogares, comercios y otros sectores afectados por la falta de energía. Las autoridades del sector eléctrico continúan monitoreando la situación y trabajan junto a técnicos especializados para acelerar la recuperación.

Contexto: apagón nacional de noviembre pasado

Este apagón de febrero revive la memoria del «apagón generalizado» que afectó a toda la República Dominicana el pasado 12 de noviembre de 2025, cuando una falla en el sistema de transmisión provocó el colapso total del servicio eléctrico en el país.

Ese evento sorprendió a millones de usuarios, dejó paralizado el transporte, afectó semáforos, interrumpió servicios y obligó a hospitales, negocios y hogares a operar con generadores ante la falta de energía.

El apagón de noviembre tuvo su origen en una avería reportada en la subestación de San Pedro de Macorís, que desencadenó una salida en cadena de varias plantas de generación y la caída del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Autoridades del sector explicaron entonces que el restablecimiento fue gradual y que la complejidad del sistema requería análisis técnico antes de concluir las causas precisas de aquel evento.

Importante:

Más del 25 % del sistema energético ya ha sido recuperado. Las zonas afectadas entrarán en funcionamiento cada media hora. El presidente no ofreció detalles sobre las causas del apagón.

Tras ese blackout, la energía fue recuperándose progresivamente y, en la madrugada siguiente, cerca del 96 % de la demanda fue cubierta con éxito, según informaron portavoces oficiales.

Reacción ciudadana y medidas en curso

Este nuevo apagón provocó quejas en redes sociales y reportes en tiempo real desde distintos puntos del país, incluyendo el Metro de Santo Domingo y zonas tanto urbanas como rurales, que quedaron sin servicio eléctrico durante horas. Las autoridades han pedido calma a la población y aseguran que la recuperación continuará de manera gradual conforme se estabilice el sistema.

Se indicó que técnicos y operarios trabajan en el restablecimiento total del suministro, la población permanece a la espera de una explicación oficial más detallada sobre lo ocurrido y las medidas que se implementarán para evitar futuros cortes de energía.

Fuente: RCC