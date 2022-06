Presidente de la DNCD se reúne con autoridades del Comando Sur de EE.UU.

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, visitó la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Miami para discutir asunto de seguridad y enfrentar el flujo de droga hacia ese país.

La información fue compartida en Twitter por el Comando Sur. Y posteriormente, la DNCD publicó una nota de prensa.

«En el marco de ese encuentro se discutieron iniciativas de seguridad en República Dominicana para reducir el flujo de drogas ilícitas a través del Caribe», dijo la DNCD.

En el encuentro, Cabrera Ulloa dijo que en los últimos siete meses se ha decomisado más droga que en los 20 años pasados.

El tuit del Comando Sur destaca que los Estados Unidos está comprometido con República Dominicana para combatir el flujo de droga hacia esa nación.

Vice Admiral Jose Manuel Cabrera Ulloa, President of the @dncdrd, visited #SOUTHCOM to discuss the Dominican Republic’s security initiatives to reduce the flow of illicit drugs through the central Caribbean. @EmbajadaUSAenRD pic.twitter.com/g4nJNoZxxi

— U.S. Southern Command (@Southcom) June 2, 2022