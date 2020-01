Presidente de Parlamento elegido por chavistas dice que Guaidó “es el pasado”

El diputado venezolano Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia que fue elegido este domingo como presidente del Parlamento con los votos de los diputados chavistas, afirmó que el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, “es el pasado”.

“No vamos a entrar en seguir enganchados en el pasado, Juan Guaidó para nosotros es el pasado y tenemos que abrirle la puerta al futuro”, dijo Parra en declaraciones ofrecidas en la sede del Palacio Legislativo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Guaidó no pudo ingresar a la sesión de este domingo y en la que esperaba ser reelegido por segundo año al frente del Parlamento.

Al respecto, Parra señaló que Guaidó “sabía como todos nosotros que tenía que estar aquí” y que “nadie le impedía entrar” pero que “decidió quedarse” fuera del Palacio Legislativo porque “no tenía los votos” para su reelección.

Sin embargo, tal y como quedó grabado, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) impidieron a Guaidó entrar al Palacio Legislativo e incluso le tiraron de una verja cuando intentó trepar para luego acceder al hemiciclo. Como él, un nutrido grupo de diputados no pudieron acceder y por tanto la votación de Parra no contó con sus sufragios. A juicio de Parra, para reconstruir al país es necesario “salir de la polarización” y “evitar la confrontación” entre el oficialismo y la oposición.

“Este parlamento tiene que salvarse para que iniciemos una ruta y transitemos juntos este camino hacia la reconciliación pero sobre todo pensando en Venezuela”, dijo Parra pocos minutos después de ser proclamado como líder de la Cámara. El parlamentario dijo que es “el momento de hacer lo correcto” pues, según él, “más del 80 % de los venezolanos quieren vivir en paz”.

Parra aseveró que los 81 votos con los que fue electo “están allí”, al tiempo que denunció que “trataron de boicotear, de evitar el procedimiento que teníamos la obligación de asumir”.

Agradeció al “mundo democrático” su “lucha” junto a los venezolanos para “consolidar nuestro sistema democrático” y por la atención ofrecida a los más cuatro millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años.

No obstante, advirtió a la comunidad internacional que como “poder legítimo” las decisiones de la AN “tienen que ser respetadas” y que no aceptarán “tutelaje de ningún imperio, ni de izquierda ni de derecha”.