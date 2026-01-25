Nacionales

Presidente electo de Chile destaca avances de RD en turismo, infraestructura y política migratoria

Jefry Sanchez Send an email Hace 27 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Santiago.— El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, valoró este sábado el desarrollo, el crecimiento económico y los niveles de seguridad que exhibe la República Dominicana, al iniciar una visita oficial al país con agenda en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Kast llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, quienes dieron la bienvenida a la delegación y participan en la coordinación de la agenda del mandatario electo durante su estadía.

Durante su visita, el presidente electo recordó que ha estado en la República Dominicana en varias ocasiones y destacó que el progreso del país continúa llamando su atención, al señalar los avances sostenidos en materia de desarrollo, crecimiento y seguridad en distintos ámbitos.

Asimismo, resaltó los intercambios sostenidos previamente con autoridades dominicanas en escenarios internacionales, los cuales facilitaron la organización de este acercamiento institucional para conocer el modelo dominicano de crecimiento y gestión pública.

En materia migratoria, destacó que la República Dominicana ha desarrollado una política relevante y ejemplar, acorde con la compleja realidad que comparten dos naciones en un mismo territorio insular, caracterizado por marcadas diferencias sociales, económicas y estructurales.

A su llegada a Santiago, el presidente electo fue recibido además por una delegación de diputados y funcionarios. La visita se enmarca en una gira por Centroamérica y el Caribe que incluye encuentros y actividades vinculadas a la cooperación regional, la seguridad y la migración.

Fuente: De Último Minuto.

Deja tu comentario

Jefry Sanchez Send an email Hace 27 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Registran 33 muertes infantiles en la primera semana epidemiológica de 2026

Hace 5 horas

La JCE entregará la nueva cédula al presidente Abinader este lunes

Hace 6 horas

Drones detectan grupo de 19 haitianos indocumentados en zonas boscosas de Elías Piña

Hace 1 día

ADP Boca Chica convoca paro indefinido en el Politécnico ITLA por «designación ilegal» de directora

Hace 1 día
Botón volver arriba