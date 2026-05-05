Presidente Luis Abinader detiene proyecto minero en San Juan tras masivo rechazo ciudadano

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El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la detención inmediata de toda actividad relacionada con el Proyecto Minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario explicó que esta decisión se fundamenta en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual establece que un proyecto de esta magnitud no es viable si la población manifiesta un rechazo masivo.

Durante su alocución, el jefe de Estado aclaró que el origen de esta iniciativa no es reciente, remontándose a concesiones de exploración otorgadas en el año 2005 y reiteradas en el 2010. Indicó además que en los periodos correspondientes a los años 2015 y 2018 se renovaron y autorizaron los estudios técnicos que permitieron definir el alcance que tenía el proyecto hasta la fecha.

El presidente enfatizó que, bajo la gestión actual, la iniciativa solo se encontraba en una fase de evaluación ambiental, asegurando que no existe ninguna autorización para proceder con la explotación del yacimiento. Abinader subrayó que su administración actúa con prudencia y responsabilidad ante las inquietudes de la ciudadanía, priorizando el bienestar de la gente y la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales.

Esta medida responde directamente a las recientes movilizaciones sociales y al clamor de diversos sectores de San Juan que han defendido la preservación de sus recursos naturales. El mandatario concluyó reafirmando su compromiso con el futuro del país y el respeto a la voluntad popular, dejando sin efecto cualquier avance operativo en la zona de conflicto minero.

Fuente: Somos Pueblo