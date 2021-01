Presos, clausura de negocios y vehículos incautados por violación a toque de queda en Monseñor Nouel

Como ya es tradición entre los dominicanos asistir a las playas el primero de enero, este año, pese al país tener una gran cantidad de personas por el COVID-19, no fue la excepción.

En un recorrido realizado por reporteros de Diario Libre se pudo observar que el flujo de visitantes en la playa fue flojo en las primeras horas de la mañana y que iba aumentando conforme estas pasaban.

Aunque había pocas personas al inicio del día, se pudo observar algunos envases de vidrio de bebidas alcohólicas en la arena y en la orilla de la playa varias mascarillas quirúrgicas.

Algunos de los negocios que se encuentran a la orilla de la playa siendo las 10:00 a.m. no habían abierto, y según dijeron a reporteros de este medio es debido a que no esperan un gran flujo de bañistas por el coronavirus.