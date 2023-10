Primarias del PRM se desarrollan sin disturbios en la región este

Send an email

Las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hasta el momento se han desarrollado sin ningún tipo de inconvenientes ni disturbios en las provincias de la región este del país.

En las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Altagracia, los militantes y dirigentes del PRM han acudido de forma masiva a los centros de votaciones a realizar el naufragio de forma tranquila.

En El Seibo, los vontantes acuden desde las 8:00 de la mañana a realizar su fila en los diferentes puestos de participación a apoyar a su candidato a regidor favorito.

Los centros han estado en un ambiente de tranquilidad y entusiasmo, militarizados por agentes del Ejército y de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), quienes mantienen el orden.

En San Pedro de Macorís, Nelson Arroyo explicó que con este proceso interno están fortaleciendo la democracia y el partido.

«No hemos tenido reportes de dislocamiento de mesas, solo de personas que piensan que se inscribieron y que no están, porque cuando los partidos hacen un proceso de renovación, gente que tenían 20 años, no se vuelven a inscribir y cuando acuden a votar no lo encuentran», manifestó.

Arroyo precisó que estas no son unas primarias muy competitivas, porque, a su juicio, el presidente Abinader no tiene competencia.

Asimismo, el diputado Francisco Villegas, por la provincia La Altagracia, sostuvo que la gente ha ido a votar con gran ánimo.

«Esto parece unas elecciones generales por la concurrencia que hay en un proceso que esperemos que voten de 16 mil a 20 mil personas, que es la meta que se espera en la provincia de La Altagracia», adujo Villegas.

Manifestó que hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de incidentes.

Hizo un llamado a los compañeros del PRM a mantener la prudencia y evitar que cualquier desaprensivo les quiera dañar la fiesta.

De igual forma, en las demarcaciones de Hato Mayor y La Romana, por el momento, las primarias siguen en buen curso sin contratiempos que lamentar.

Fuente: DL