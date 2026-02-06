Primer estudio en 56 años evaluará salud mental de maestros

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció ayer un estudio sobre la salud mental y física de los más de 100 mil maestros públicos, para determinar los daños que provocan en ellos la sobrepoblación de estudiantes en las aulas, la indisciplina de éstos y la valoración social del trabajo docente, entre otros.

Eduardo Hidalgo, presidente del sindicato dijo que la investigación titulada “Condiciones de trabajo y salud de los profesores de la República Dominicana” busca identificar las principales enfermedades laborales que afectan al magisterio público.

La investigación será asesorada por el Programa de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y estará a cargo del Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, del gremio magisterial.

Un hito en la ADP

Hidalgo destacó que la investigación representa un hito para el sindicato, al tratarse del primer estudio de esta naturaleza en sus 56 años de existencia.

Expresó que el trabajo de campo contempla una muestra de 422 docentes y será aplicado por 54 encuestadores debidamente capacitados.

No obstante, indicó que el trabajo de campo se desarrollará durante un mes, con encuestadores distribuidos por zonas geográficas específicas en todo el país.

La selección de la muestra se realizó mediante un cálculo probabilístico teórico basado en la matrícula docente nacional afiliada a la ADP.

Uso de tecnología

De su lado, Gonzalo Basile, director del Programa de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), expresó que para la recolección de los datos se utilizará una herramienta tecnológica que permitirá a los docentes completar la encuesta de forma directa.

Durante el taller de capacitación, la doctora Massiel Méndez, de la Escuela de Salud Pública Universidad de Glasgow, Escocia, explicó el uso de la aplicación digital y los criterios para el correcto llenado del cuestionario.

La investigación forma parte de los trabajos organizados por la Secretaría de Investigación y Estadística de la ADP, como parte de la estrategia de ejecución del plan de realización de estudios a través del Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, que funciona en un edificio próximo a la sede del gremio magisterial.

Un apunte

Capacitó dirigentes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó que capacitó a dirigentes y presidentes de seccionales como encuestadores para la realización de un estudio nacional sobre la salud y las condiciones laborales del magisterio dominicano. La jornada de capacitación forma parte de los trabajos organizados por la Secretaría de Investigación y Estadística.

El trabajo de campo se desarrollará durante un mes, con encuestadores distribuidos por zonas geográficas específicas en todo el país.

Fuente: El Nacional.