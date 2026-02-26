Primer ministro de Haití afirma avances contra pandillas y reitera compromiso con elecciones en 2026

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimè, aseguró ante sus homólogos de la Comunidad del Caribe (Caricom) que su Gobierno ha logrado avances en la lucha contra las pandillas violentas y reiteró su confianza en que las elecciones nacionales se celebrarán este año.

El funcionario afirmó que las autoridades han recuperado áreas de Puerto Príncipe que estaban bajo control de bandas armadas y que ahora han vuelto a estar bajo dominio policial y estatal. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la reunión de jefes de Gobierno de Caricom celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Haití forma parte de Caricom, organismo regional integrado por 15 países que ha mediado entre los actores haitianos en busca de una solución a la profunda crisis política, social y de seguridad que afecta al país.

Avances en seguridad y apoyo internacional

Fils-Aimè destacó que las autoridades trabajan junto a la comunidad internacional para restablecer el orden público. En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) transforma la fuerza multinacional liderada por Kenia en una Fuerza de Supresión de Pandillas, con el objetivo de apoyar a la Policía haitiana en la recuperación del control de la capital y de infraestructuras estratégicas.

El primer ministro recordó que la violencia de las pandillas ha afectado al país durante más de cinco años, situación que el Gobierno intenta revertir mediante operativos de seguridad y acuerdos políticos.

Acuerdo político y organización de elecciones

El jefe de Gobierno subrayó que recientemente se logró un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos, denominado Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones, el cual regula el periodo de transición hasta la celebración de los comicios.

Según el cronograma previsto, la primera vuelta electoral está programada para el 30 de agosto, aunque el Gobierno deberá garantizar previamente un entorno seguro para la población.

Fils-Aimè aseguró que las elecciones se realizarán tan pronto existan las condiciones de seguridad necesarias y afirmó que actuará como un actor imparcial para garantizar un proceso libre y transparente. Conforme a las disposiciones vigentes, el primer ministro no podrá aspirar a cargos electivos durante su mandato.

Actualmente, Haití atraviesa una profunda crisis política y social. De acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), cerca de 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas armadas.

Fuente: EFE